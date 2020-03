Se activarÃ¡ Plan DN-III por Covid-19 en MÃ©xico: AMLO

Se activará Plan DN-III por Covid-19 en México: AMLO

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, señala que no por haber presentado la primera muerte por coronavirus vayan a escalar las fases

19/03/2020 | 07:37 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno ya alista un Plan DN-III para atender la epidemia del coronavirus Covid-19 en el País, que contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas: la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la de Marina (Semar).

"Lo más importante es que estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y, si se requiere, ya se está preparando un Plan DN-III con este propósito", dijo en su conferencia de prensa matutina este jueves.

"Se está actuando de manera responsable y no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la campaña, hay un Gobierno que protege al pueblo, ya no es el Gobierno de antes, de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como estas para robar, para hacerse compras".

El Mandatario nacional apuntó que hay un plan una estrategia desde hace casi tres meses y todo se ha venido llevando a cabo de acuerdo a él.

"No hemos tenido imprevistos, es decir, algo que nos haya hecho cambiar. Son las tres etapas desde el principio y estamos preparados.

"Tenemos presupuesto suficiente, todos los recursos que se necesiten, ya estamos ejerciendo presupuesto, no hay falta de recursos, siempre hemos considerado que lo más importante son las vidas de las personas, el cuidar a la gente, somos humanistas", declaró López Obrador, quien recordó que se adelantarán apoyos a adultos mayores, por lo que se distribuirán 40 mil millones de pesos.

"Donde está más fácil es con la dispersión de los bancos, donde nos cuesta más es donde no hay instalaciones bancarias y hay que llevar el dinero y también en esto nos va a apoyar la Guardia Nacional, en la distribución de fondos a todo el País", mencionó.

En su turno, Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, indicó que hasta el momento solo hay un deceso a causa del coronavirus Covid-19, y que los 118 casos registrados son importados.

"Ayer tuvimos un deceso, es lamentable, como puede ser cualquier deceso, nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida, este caso ilustra lo que va a pasar [...] Tenemos que estar preparados para una epidemia larga", indicó el funcionario federal.

El Subsecretario de Salud dejó en claro que no por ocurrir la primera muerte por coronavirus en el país, significa que escalen las fases previstas. López-Gatell Ramírez apuntó que si se siguen los pasos del plan nacional, se podrá sortear esta pandemia con éxito.

“Que haya ocurrido ayer (miércoles) un deceso no quiere decir que se escalen las fases, es previsible que en este momento de transición, entre la Fase 1 [Importación] y la Fase 2 [Dispersión Comunitaria] ya se empiecen a conocer decesos como el que ocurrió", argumentó el funcionario federal.

"Si nos mantenemos organizados, si las autoridades del país tienen claro que existe un plan nacional, los órganos de gobierno correspondientes, vamos a ser más efectivos y sortear con éxito las fases de esta epidemia", apuntó López-Gatell Ramírez.

La primera muerte por la infección fue de un hombre de 41 años de edad, con síntomas desde el pasado 9 de marzo, que padecía diabetes, y que no contaba con antecedentes de viaje a los países donde existen brotes del coronavirus Covid-19 a nivel comunitario.

El hombre fallecido tampoco había tenido contacto con alguien que hubiera llegado del extranjero. Además se supo por declaraciones de su esposa, que había asistido a un concierto del grupo sueco de rock Ghost, llevado a cabo el pasado 3 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Hasta el corte realizado el miércoles 18 de marzo por la Secretaría de Salud del Gobierno federal, se reportan 118 casos confirmados del coronavirus Covid-19 en el País; así como 314 casos en análisis y 787 descartados.