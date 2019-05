Se amafió anterior defensa Jurídica con el tribunal y demandantes para perder juicios: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro indicó que las anteriores administraciones no se defendieron de juicios contra la Comuna, y que sólo no lo hicieron, si no se dejaron ganar, causando un daño muy fuerte a las finanzas del Municipio

Antonio Olazábal

23/05/2019 | 5:30 PM

Foto: Noroeste

CULIACÁN._ La anterior Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Culiacán se amafió con los demandantes así como con el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa para perder juicios apropósito, acusó Jesús Estrada Ferreiro. El Alcalde de Culiacán manifestó que varios demandantes ganaron litigios contra el Ayuntamiento de manera corrupta, y prueba de ello es que han querido más personas demandar por situaciones similares a los que ya habían ganado antes contra el Municipio, sin embargo la comuna ahora sí se está defendiendo, afirmó. “Si ha habido algunas demandas que yo les anuncié, derivadas de un juicio que ellos ganaron, de forma perversa, corrupta y todo. Un agente de tránsito jubilado que demandó como por 5 millones por horas extras y una bola de babosadas más de hace mucho tiempo, y que el Tribunal Administrativo de forma corrupta también actuó y les dio la razón y es una cosa juzgada, y necesitamos ver cómo pagamos o cómo nos defendemos de otra forma”, criticó. “Pero derivado de esto, se presentaron como seis demandas más, con el mismo tema, ante el mismo despacho, ante el mismo tribunal, y sobre el mismo Ayuntamiento, pensando que hoy sí la iban a lograr otra vez, pero ahora sí estamos contestando y poniendo excepciones válida como el no adeudo, porque no se les debe nada, y vamos a ver si vamos penalmente porque ya está bueno que nos estén robando”, agregó. Por su parte Leobardo Félix Valverde, Director de la Defensa Jurídica, aseveró que los juicios en los que perdió el Municipio careció de una buena defensa, asimismo, Estrada Ferreiro acusó que tanto el tribunal, como la anterior Defensa Jurídica y los demandantes se amafiaron para que el Municipio perdiera esos litigios. “Hemos estado revisando algunos procedimientos, y la forma en que se defendieron, y no, la verdad hay muchas irregularidades -interrumpe el Alcalde- se perdió porque la defensa, y el propio tribunal, junto con los que están demandando se amafiaron para hacerlo, uno contestó mal, otro hizo lo que le correspondía y el tribunal accedió a darles lo que estaban pidiendo indebidamente, porque eran demandas de acciones descritas y de oficio el tribunal pudo haber resuelto que no”, expresó.

