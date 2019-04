Se ampara el Aeropuerto de CuliacÃ¡n para no pagar el predial

Se ampara el Aeropuerto de Culiacán para no pagar el predial

Issel Guillermina Soto González compartió que actualmente hay un pleito legal entre la comuna y la operadora de la terminal aérea de la capital del Estado, el adeudo asciende a 5 millones de pesos. Además la Tesorera informó que en junio implementarán el Buró de Crédito en el Municipio

Antonio Olazábal

El Aeropuerto de Culiacán se amparó contra el Impuesto Predial, el adeudo de la operadora aérea asciende a los 5 millones de pesos, informó Issel Guillermina Soto González.

Cuestionada sobre los grandes deudores del predial en la capital sinaloense, la Tesorera explicó que son más de 200 contribuyentes los que no están al corriente con el pago de este impuesto, entre los que está el Aeropuerto de Culiacán.

“El aeropuerto no pagó, estamos en ese proceso.. nos debe 5 millones, estamos en un procedimiento legal; esta amparado”, compartió.

Por su parte, Alberto Gutiérrez Director de Ingresos del Ayuntamiento señaló que el monto total de los grandes deudores del predial asciende a 260 millones de pesos.

“200 contribuyentes representa aproximadamente 260 millones de pesos, de los primeros 200 deudores reales, quitando los exentos, lo incobrable que es más de cinco años... lo real real, de los primeros 200, son 260 millones pesos, que el rezago como tal, anda aproximadamente , en más menos, mil 500 o mil 600 millones de pesos”, detalló.

“Hemos tenido acercamientos con las empresas, yo como tal no sé qué empresas vienen y pagan, no estoy en la caja recibiendo los cobros, pero sí hemos tenido, tanto del Gobierno del Estado como de empresas privadas que han venido, es por eso que tenemos un aumento del impuesto predial”, agregó la Tesorera.

Issel Gillermina Soto González mencionó que ya se está en pláticas para implementar el Buró de Crédito en Culiacán, siendo a los grandes contribuyentes, a los se les afectaría su historial crediticio por falta de pago. Destacó que el implementar este mecanismo en la capital del Estado, no le tendría un costo elevado a la comuna.

“Es un procedimiento que se lleva lo del Buró de Crédito, no es de que hoy voy a decir 'voy a subir la información', es un convenio...los que no se van a afectar son a las personas que deban lo mínimo, las personas de escasos recursos a esas personas no, solamente a los empresarios o que tengan adeudos más del millón”, señaló.

“El Buró de Crédito no es caro, te cobran una tarifa mínima, cinco pesos o menos por cada contribuyente, debe de ser menos, estamos llegando al precio de la negociación; más menos son 10 mil pesos, no es mucho lo que representa el gasto, con lo que voy a obtener y a las empresas les va a afectar”, recalcó.

- ¿Para cuando ya se podría implementar?

“Yo pienso que para mitad de año”.