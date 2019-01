Se ampara Romero Deschamps contra posibles Ã³rdenes de aprehensiÃ³n

Se ampara Romero Deschamps contra posibles órdenes de aprehensión

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pemex asegura que unos supuestos agentes comenzaron a buscarlo; no lo investigamos, no tenemos pruebas, dice AMLO

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Carlos Antonio Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), presentó una demanda de amparo el martes 8 de enero para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, ya que asegura que el pasado fin de semana unos supuestos agentes comenzaron a buscarlo.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, el amparo 11/2019 fue solicitado por el ex senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal (PF), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial, estas últimas adscritas a la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el rotativo, en su demanda el líder petrolero solicitó ser protegido contra cualquier orden de comparecencia o citatorio, además de tener acceso a cualquier investigación en su contra, petición que fue turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en materia de amparo.

Romero Deschamps explicó que los sujetos que acudieron a buscarlo, estaban vestidos con uniformes de policía y se presentaron en las oficinas de sus abogados para preguntar por él. Ante la insistencia, el personal del despacho de litigantes cuestionó a dichos individuos la razón por la cual buscaban al líder petrolero y éstos simplemente respondieron que tenían “un asunto” qué atender con él.

El secretario general del STPRM pidió de forma expresa al juez que a la hora de suspender cualquier acto de autoridad en su contra, le fije el pago de una garantía asequible, porque aseguró que en este momento su situación económica no le permite erogar cantidades “importantes” de dinero.

Según Reforma, el juez Chávez Hernández no le ha concedido el amparo, y al contrario, le pidió que aclare por qué los presuntos agentes que lo buscaron pertenecerían a alguna corporación federal y no a otras, dado que hizo una descripción genérica de ellos.

NO HAY INVESTIGACIÓN ALGUNA EN CONTRA DEL LÍDER SINDICAL: AMLO

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno Federal no tiene denuncias contra el líder sindical petrolero Romero Deschamps, porque no tiene pruebas para juzgarlo por algún delito.

“No tengo información, y sí podría decirle que hay muchos rumores, en estos tiempos, y que es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales [...] Nosotros no tenemos ninguna [denuncia] presentada, eso sí se lo puedo asegurar”, afirmó el mandatario nacional.

“No vamos a actuar si no tenemos elementos. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay de parte del Gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad”, apuntó el político tabasqueño.