Se apunta el bloguero Paúl Velázquez para candidatura pluri en Morena, en Ahome

El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter con la leyenda 'Hoy Es Un Buen Día'

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El bloguero Paúl Velázquez Benítez se registró como aspirante a una candidatura plurinominal a Diputado Federal en el partido Movimiento Regeneración Nacional.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter con la leyenda “Hoy Es Un Buen Día” acompañada por tres imágenes, y etiquetando al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, a funcionarios del Gobierno Federal, e incluso al Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

"Me registré para diputado federal PLURI por Morena (Recuerda, PLURI no va a boleta de votos), Si bien es cierto que soy incomodo para la 4T, También dicen que tienen puertas abiertas a ciudadanos", se lee en una de las imágenes, que es captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp.

"Anoche una amiga de muchos Ovarios me convenció y me hizo ver, que si se han registrado corruptos y delincuentes, porque no intentarlo?, No tengo padrino político, Ni dinero para comprar la candidatura, Pero veremos si llegamos a la encuesta o hasta que filtro", sigue.

Cabe recordar que Paúl Velázquez sufrió un atentado en Los Mochis el 19 de diciembre de 2019, y ha acusado como responsables al Alcalde de Ahome y a funcionarios del Ayuntamiento. Actualmente reside en la Ciudad de México, y asiste regularmente a las conferencias “mañaneras” del Presidente López Obrador.

En marzo, una reportera de Grupo Imagen evidenció que Paúl utilizaba un parche en el ojo sin tenerlo lastimado, llamándolo “falso pirata”, y el bloguero respondió expresando en una entrevista que “de todo corazón” deseaba que la periodista también recibiera un balazo.