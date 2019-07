Se apunta Jorge GonzÃ¡lez para dirigir el PAN en CuliacÃ¡n; es el primer interesado

Se apunta Jorge González para dirigir el PAN en Culiacán; es el primer interesado

González Flores también fue representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, durante su gestión como regidor, recordó que tuvo la oportunidad de abrir la regiduría a la gente y que esto es lo que ofrecerá como dirigente.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- El ex regidor Jorge González Flores solicitó este sábado su registro como aspirante a dirigir al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán, que realizará sus votaciones el próximo 28 de julio.

La solicitud la presentó por la mañana, acompañado sólo por algunos de quienes respaldan su decisión, y se ha convertido en el primer aspirante; la fecha límite para las solicitudes será el próximo martes.

“Yo veo un pan mudo en las capital de Sinaloa, veo un PAN que viene de más a menos y veo un pan que no está en la opción de los sinaloense, cuando tenemos mucho qué ofrecer”, señaló González Flores luego del registro.

Después de señalar que ha crecido profesionalmente en el Acción Nacional, después de laborar como funcionario público en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, ahora tiene una visión diferente y la experiencia para buscar unir a un partido que atraviesa por una crisis.

“Tenemos que buscar acercar al PAN a la ciudadanía, y no al revés, no la ciudadanía al PAN”, señaló, “dejar ciertas riñas al interior del partido”.

“La candidatura de Jorge González Flores es una candidatura abierta, no tiene qué ver con grupos de poder y no obedecerá a los intereses de ningún grupo, yo no me quiero ir del PAN,yo no quiero buscar otras alternativas políticas”, señaló.

“Necesitamos ser oposición, no escucho voces que reclamen o exijan un buen comportamiento del gobierno municipal o del gobierno estatal”.

Su planilla está conformada por el ex dirigente local del partido, Héctor Arnulfo García Solís, la empresaria Marcela Landel Sato y Cecilia Hernández Quintero, además de otros más.

Señaló que esta planilla se abrió a gente que conoce el funcionamiento interno del partido y que ha trabajado como apoyo, pero que no ha tenido puestos encumbrados.

El PAN que dirija, recalcó, procurará escoger los mejores perfiles para los puestos de elección.