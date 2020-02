Se aumenta el salario Alcalde y sus funcionarios de primer nivel alrededor de un 30 por ciento

Este incremento dependerá de cada puesto, hay quienes ganarán un menor porcentaje y otros sí llegarán a ese 30 por ciento. Estrada Ferreiro aseguró que su sueldo es de alrededor de 59 mil pesos mensuales

Antonio Olazábal

Los sueldos de todos los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Culiacán, incluido el del Alcalde, aumentaron alrededor de un 30 por ciento, informó Jesús Estrada Ferreiro.

El primer Edil argumentó que se aumentó el salario debido a que sus colaboradores no podían ganar más que él, y algunos ya habían presentado alguna intención de irse si su condición salarial no mejoraba.

"El aumento de salarios para mí, y los de primer nivel fue para poder aumentarle a los demás, porque nadie puede ganar más que yo, y si yo estaba ganando muy poquito, pues los secretarios, directores más importantes se iban a ir", explicó.

Estrada Ferreiro argumentó que aumentará el salario de todos los funcionarios, pero sus percepciones no serán más de lo que percibían los anteriores alcaldes.

Afirmó que él está ganando un 40 por ciento menos que los pasados presidentes municipales.

"Aún con eso no es más (30 por ciento) de lo que ganaban los anteriores".

--¿Las Finanzas si podrán solventar?

"Sí, ya somos poquitos, no somos tanto, somos 20 gentes cuando mucho... de hecho, los regidores van a ganar más, no es para un grupito de personas, no es nada más para un nivel de personas".

Hasta el mes de octubre, de acuerdo a una solicitud de información hecha por el periódico Noroeste, Jesús Estrada Ferreiro percibía un sueldo de 55 mil 383 pesos; el segundo funcionario que más ganaba era Sandra Martos Lara, Síndica Procuradora, con un salario de 50 mil 113 pesos.

Los sueldos de la mayoría de sus funcionarios de primer nivel, oscilan entre los 30 y 40 mil pesos. Los regidores estaban en 48 mil pesos mensuales.

Todos los salarios fueron actualizados a partir del 1 de enero, pero aún no es visible cuánto ganará cada funcionario, debido a que la información no está actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el portal de internet del Ayuntamiento de Culiacán.