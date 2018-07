Se ausentan de sesión extraordinaria ocho regidores de Escuinapa - Noroeste

Se ausentan de sesión extraordinaria ocho regidores de Escuinapa

Sin una justificación previa, los regidores se ausentaron de la sesión donde se propondría a Tesorera, Oficial Mayor y Secretario del Ayuntamiento.

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Sin una justificación previa, ocho regidores se ausentaron de la sesión extraordinaria donde se propondría a Tesorera, Oficial Mayor y Secretario del Ayuntamiento.

El Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán solicitó la sesión extraordinaria para proponer a los funcionarios después de la renuncia de dos de ellos.

"Es una vergüenza que no acudan a una sesión, cuando es su obligación y deber, deber con el pueblo, no con quien está sentado en la silla, podrían no estar de acuerdo con los nombramientos pero este era el lugar para señalarlo y votarlo" dijo la regidora del PAS Marilyn Orozco Mata.

Indicó que de manera coincidente los regidores ausentes fueron los que de alguna manera se beneficiaron con la administración pública que por meses tuvo la ex Alcalde Fernanda Oceguera Burques y muestran que el interés personal que tienen está por encima del interés del pueblo.

"Son los mismos que el pueblo señala y señalara, aquellos que disfrazaron de adelantos en préstamos dinero que no necesitaban, quienes son reconocidos por demandas a reporteros, por dar consignas en perfiles falsos de Facebook, con poses fotográficas, así serán reconocidos" dijo el regidor del Pan Marco Beltrán Rivera.

Indicó que esos regidores que sin razón se ausentan, igual que aquellos que no llegaron a servir sino a servirse deberían reconsiderar y si no desean ocupar la silla para la que fueron votados, deberían llamar a sus suplentes y renunciar al cargo.

Indicó que la administración pasada en meses no dio información y mientras la deuda en nómina se 'disparo' de enero a la fecha un millón 400 mil pesos más, al contratar a 79 personas.

Los regidores presentes exhortaron a los regidores ausentes a asumir el rol que les corresponde al margen de sus deseos personales con el Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán y determinar como corresponde su postura en Cabildo donde tenían la oportunidad de votar a favor o en contra de las propuestas que presentaba, cumpliendo además con la obligación de asistir a las sesiones que se les convoca.