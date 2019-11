Se avizora una crisis en el sector agrícola, diputados le dieron la espalda al campo: AARC

Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, explicó que a mediados del 2020 habrá problemas de comercialización, vendrán carteras vencidas, esto por la reducción de 18 mil millones de pesos al campo

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Por el recorte de más de 18 mil millones de pesos al campo mexicano, luego del presupuesto para el 2020 aprobado por los diputados, se avizora una crisis para el sector agrícola, afirmó Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán lamentó que los diputados le hayan dado al espalda al campo; se les dijo por qué era necesario un mejor presupuesto, lo que podría pasar a mediano y largo plazo si no se fortalecía la agricultura; sin embargo, nada de eso les importó, y se recortó el presupuesto en un 27.3 por ciento.

"Se les dijo muy claramente qué era lo que el campo necesitaba, nadie mejor que los agricultores sabemos cuáles son nuestras necesidades. Se les dijo, se les explicó claramente, con 'bolitas y palitos', con gráficas, con todo lo que pudimos tratamos de hacerles ver cuál era la razón por la cual peleábamos tanto ese presupuesto que nos acaban de recortar, y dejar en números muy preocupantes", señaló.

"Ellos no pueden decir después que no estaban enterados, se les advirtió y se les dijo, ¿qué es lo que van a provocar? Van a provocar en el mediano plazo, ahora ya en el verano del 2020, se van a empezar a ver los primeros estragos, problemas en la comercialización, la recuperación de la cartera viene después", añadió.

El agricultor vaticina una crisis en cadena, misma que los diputados federales pudieron haber evitado con un mejor presupuesto, y que Sinaloa adolecerá, debido a que es una entidad que se aboca a las actividades primarias.

"Al no haber comercialización, los compradores van a andar comprando a su conveniencia, cuando ellos necesiten el grano; por lo tanto, no va haber manera de recuperar ese dinero, al no venderse el grano, no va haber manera de pagarle al productor, el productor no va a tener manera para pagar los créditos y vamos a empezar a caer en carteras vencidas, ese es el primer problema que vamos a tener", mencionó.

"Vienen las siembras ya a finales de octubre, principios de noviembre del próximo ciclo, 2020-2021, y al estar muchos agricultores en cartera vencida van a empezar a haber problemas de siembra, ya no se va a producir lo mismo, ya no se va a poder invertir de la misma manera en hacer las aplicaciones de fertilizantes y va a empezar a haber un desabasto".

--¿Se avizora una crisis para el 2020 en el sector agrícola?

"Totalmente, pero no sólo para el sector agrícola, el presupuesto en el sector agrícola afecta de manera inmediata al agricultor, pero de inmediatamente después se va a ver afectada la sociedad en general, las personas que recibían renta por sus tierras ya no las van a recibir de la misma manera y de ahí los comercios que vendían Diesel, fertilizantes, tractores, maquinarias, camiones, fertilizantes, se va a empezar a ver afectados, y esos a su vez van a empezar a tener problemas para empezar a pagar sus escuelas, es una cadenita".

El empresario felicitó a los legisladores federales que votaron en contra de aprobar el presupuesto, pero lamentó que la mayoría le haya dado la espalda al campo mexicano y sinaloense.

"Fueron solamente tres diputados sinaloenses los que votaron en contra del presupuesto, Jesús Fernando García Hernández, Lourdes Érika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola, a los que les agrademos haber metido el pecho por nosotros, a los que nos representan, todos los demás, salvo Carlos Castaños, que no se presentó, todos los demás, nos dieron la espalda", aseveró.