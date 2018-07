Se burlan de Bruce Willis su ex Demi Moore, sus hijas y comediantes - Noroeste

Se burlan de Bruce Willis su ex Demi Moore, sus hijas y comediantes

El actor protagoniza el programa Roast del canal Comedy Central que se puede ver en la televisión

Noroeste / Redacción

31/07/2018 | 10:00 AM

A sus 63 años, el actor Bruce Willis decidió hacerle frente a sus demonios internos y dejar que varias celebridades y comediantes lo destrozaran frente a una audiencia en vivo, y así experimentar una especie de catarsis.

"Sé que este momento es importante para mi papá. Él tiene un gran sentido del humor, es alguien que aprende de sus errores y no tiene miedo a lo que digan sobre él", destacó su hija Scout en entrevista, de acuerdo am.com.mx.

"Muchas personas nos han preguntado por qué está haciendo esto, que no tiene necesidad y que quizás no le ayude a su carrera. Pero él no lo hace por eso, sino para divertirse un rato".

Tallulah, Rumer y Scout, las hijas que Bruce Willis tuvo con Demi Moore.

El protagonista de cintas como Duro de Matar, Armaggedon y El Sexto Sentido grabó el 14 de julio este especial de comedia en el legendario Hollywood Palladium de Los Ángeles.

Willis se dejó vapulear por los comediantes Nikki Glaser, Lil Rel Howery y Jeff Ross; los actores Edward Norton, Kevin Pollak y Cybill Shepherd; el ex basquetbolista Dennis Rodman, y la presentadora Martha Stewart.

"Entre comediantes tenemos un dicho: 'Sólo rostizas a quien quieres, y Bruce siempre ha sido un gran tipo, es una de las leyendas más grandes del cine de acción y de Hollywood en general.

Demi Moore

Que acepte recibir burlas, bromas, ataques hacia su persona y su carrera, habla mucho del gran ser humano que es, pues no cualquier aceptaría chistes sobre sus matrimonios fallidos", reconoció Ross.

Durante casi cuatro horas y con el actor Joseph Gordon-Levitt como maestro de ceremonias, poco más de 3 mil personas fueron testigos de cómo el actor sorteó toda clase de ataques verbales.

Desde sus malas decisiones laborales y su fama de estrella odiosa, hasta cómo Ashton Kutcher le bajó a su ex mujer (Demi Moore), pasando por el hecho de que probablemente nunca ganará un Óscar... Willis se carcajeó de todas estas referencias.

Joseph Gordon Levitt