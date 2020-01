Se busca relaciÃ³n sana entre UIF y FGR, dice AMLO tras reclamo de Fiscal a Santiago Nieto

Se busca relación sana entre UIF y FGR, dice AMLO tras reclamo de Fiscal a Santiago Nieto

El Presidente reconocer que existe una legítima protesta de Alejandro Gertz Manero ante la difusión de información que pone en riesgo el debido proceso

noroeste.com

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves el trabajo de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras el reclamo del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manera, quien acusó que en el Gobierno federal hay “unidades” que no respetan la presunción de inocencia.

El mandatario nacional reconoció que existe una protesta porque la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), difunde información que pone en riesgo el debido proceso, por lo que ya se busca un entendimiento con la FGR.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que existe una legítima protesta de Gertz Manero, ya que defiende la autonomía de la Fiscalía.

“Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué si puede hacer la UIF en cuánto a información y qué no puede hacer", indicó el Presidente.

"Vamos a definir bien y esto se va a arreglar, porque si hubo esta protesta por parte del fiscal en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades y hay que respetarla. Al mismo tiempo es muy importante el trabajo de las UIF, si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero”, dijo López Obrador.

Al ser cuestionado si le pediría a Nieto Castillo que fuera más cuidadoso con sus declaraciones, el mandatario nacional aseguró que el titular de la UIF "no hace nada sin consulta con el Presidente".

"Es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a hablar sobre lavado de dinero, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también, siempre y cuando no se afecte el debido proceso, estamos obligados a actuar con apego a la legalidad, pero es cosa de ponernos de acuerdo", aseveró.

Ayer, en la Reunión de Embajadores y Cónsules, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que en el Gobierno Federal hay “unidades” que no respetan la presunción de inocencia.