SE BUSCA REY MAGO/ Adelantan Reyes Magos su llegada

Llenan de luz y alegría un humilde hogar de la Colonia Jesús Osuna

Alma Soto

02/01/2021 | 03:57 AM

MAZATLÁN.- Eran tres. Como Melchor, Gaspar y Baltazar. Y en su carro traían un hermoso cargamento: cada uno de los juguetes que pidieron los niños que cuidan la abuela Araceli Cebreros Coronado en su casa.

Tania Toledo Rendón, Giovani Hernández Toledo y Omar Tirado se convirtieron en los Reyes Magos que hicieron felices a Alison Michel, Aracely Y Ángel Efraín.

Alison apenas podía creer que dentro del empaque que estaba abriendo venía una Tablet de Frozen. Sus ojos se abrieron de la sorpresa y ya no quiso soltarla. Lo mismo ocurrió con Alison Michel, quien pidió una muñeca con chupón.

Y ni qué hablar de Ángel Alexander, quien siempre había anhelado un videojuego y sus papás no estaban en posibilidades de comprarlo. Ni siquiera quería que Giovani lo tomara para explicarle cómo usarlo.

La casa se llenó de papel de regalo y cajas de juguetes nuevos. Los niños estaban más que felices.

Tania Toledo Rendón aclaró que la idea de convertirse en Reyes Magos fue de su mamá. Delia Rendón, que es fiel lectora de Noroeste y se conmovió cuando conoció los sueños de los niños.

“Creo que si todos en esta vida cooperamos con todos, este México sería diferente, por eso nosotros hacemos un esfuerzo por compartir lo que tenemos”, manifestó.

Araceli, madre de Ángel Alexander y abuela y tía del resto de los niños, expresó que con este acto se renueva su fe en las personas.

“Cuando vinieron a hacer la entrevista a los niños yo sí creía que podrían darles sus regalos, pero otras personas me decían que no era verdad, que había sido una broma, ahora, viendo a estos jóvenes entregar los regalos, me llena de emoción, creo en que sí hay Reyes Magos”, expresó.

Tania traía un encargo especial de su mamá. Quería una foto de Eliezer Isaac con su carrito montable. Tomó al niño en sus brazos para ayudarle a romper la envoltura. En esta ocasión, Eliezer Isaac no estaba enfermo, por lo que no lloró cuando lo cargó una persona extraña.

Los Reyes Magos adelantaron su llegada, y la casa de la abuela, en la Colonia Jesús García, fue afortunada de recibirlos.