SE BUSCA UN REY MAGO: Desea HÃ©ctor Daniel un carrito de control remoto

SE BUSCA UN REY MAGO: Desea Héctor Daniel un carrito de control remoto

El chiquitín tiene su domicilio en la zona alta de la Colonia El Progreso

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Héctor Daniel prefiere tomar un respiro y no precipitarse e impedir que salga la petición de un balón como uno de los regalos para el próximo Día de Reyes.

Lo duda porque afirma que en la zona donde vive, en la zona alta de la Colonia El Progreso, es común que se los roben o que se lo ponchen.

El seg undo de los más grandes de los hermanos Velázquez Jabalera nació el 11 de mayo de 2010 y asegura que prefiere quedarse así, de niño y de joven, por mucho tiempo.

Aunque ya casi podría llegar a ser adulto. La única razón por la que quisiera llegar a convertirse en adulto, recalca, es para convertirse en médico forense, como también lo deseó su hermano, o en agente de la Policía. “...Para tener un mundo mejor”, expresa cuando se le pregunta por la razón.

¿No le tienes miedo a la policía? No, yo siempre los saludo. Mientras, Héctor Daniel se divierte en la escuela. “Jugamos, hacemos trabajos... a veces jugamos, de vez en cuando futbol, tentadas, ladrones y policías, escondidas es muy raro... y nomás, y verdad o reto”, afirma. Al igual que a sus hermanos, también le gusta matemáticas como la material principal.

“Nada más hago cuentas y en lo demás tengo que escribir un chorro”, dice para justificar.

“Me gusta sacar cuentas, pero no tanto escribir, porque se me cansa la mano y me duele”, señala.

El pequeño de 8 años prefiere omitir su primer deseo a los Reyes Magos, pidiendo que “vuelva a renacer Jesús”.

“Balón no, porque me han robado muchos, también me han roto como unos cinco... me los ponchan, jugando los avientan”, dice. “Mejor un carrito de control remoto, con ese es suficiente”, expresa.

