SE BUSCA UN REY MAGO: Hermanos desean bicicletas, legos y juegos de mesa

MAZATLÁN._ La casa en la que viven parece estar a punto de derrumbarse, pero a ellos parece no preocuparles, son niños y tienen sueños que esperan que les cumpla un Rey Mago.

No queda claro si están inscritos o no en la escuela, pues la Sana Distancia por la pandemia de Covid-19, que obligó al cierre de escuelas, los dejó en la indefinición, pues no tienen dispositivos electrónicos ni siquiera una televisión para poder ver las clases a través de ese medio.

Son los hermanos Víctor Manuel, Mariana y Claudia Yamari, quienes viven en la invasión Demetrio Vallejo, cercana a las vías del ferrocarril, atrás del Fovissste Playa Azul, quienes comparten con muchos de sus primos y tíos.

A Víctor Manuel le brillan los ojos cuando hace su lista de pedidos.

“Quiero una bicicleta, pero no de cambios, sino de trucos, si no me la traen, pues un carro de control remoto, aunque también me gustan los legos, unos que parecen ninjas”, expresa.

Mariana, al igual que su hermano, gusta de las bicicletas y los legos, pero también de los juegos de mesa.

Y Claudia, la más pequeña de los hermanos, para no desentonar, pide legos o un set de doctora.

“Quiero ser doctora cuando crezca”, dice la pequeña que no sabe a ciencia cierta si está en primero o en segundo grado de primaria, misma que cursa en la Escuela Primaria Mártires de la Revolución.

Los tres pequeños hermanos esperarán con ansia el Día de Reyes, y que con ellos llegue los regalos que tanto ansían.

Ellos viven en la calle Insurgentes, Lote 20, en la Colonia Demetrio Vallejo.