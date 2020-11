SE BUSCA UN REY MAGO

SE BUSCA UN REY MAGO: Hermanos Santiago Mendoza piden dos celulares y una tablet para sus clases en línea

Guadalupe, Josefina y Miguel le batallan para poder cumplir con sus tareas al tener solo un celular, por lo que esperan que los Reyes Magos les cumplan sus deseos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En el confinamiento en su vivienda ubicada en la Colonia Manuel J. Clouthier, los hermanos Santiago Mendoza piden en esta ocasión a los Reyes Magos una tablet y dos teléfonos celulares para tomar sus clases en línea, pues actualmente sólo tienen un celular que utilizan los tres para sus clases a distancia.

Guadalupe Santiago Mendoza, de 15 años de edad, quien actualmente estudia en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 38, manifestó que en años anteriores ha pedido regalos y sí se los han traído, pero este año su petición es diferente por la pandemia del coronavirus.

"Yo sí quisiera, no sé si sea mucho pedir pero un celular o algo para las clases en línea", añadió Guadalupe.

Dijo que durante esta pandemia su familia y ella sí han batallado pues se le tiene que meter saldo al único celular que tienen para que puedan tomar sus clases y su papá se quedó sin trabajo.

"Sí se me ha dificultado un poco pero sí he podido entregar varias tareas, se me ha dificultado porque no tengo Internet, puro saldo y estar gastando casi cada semana, nada más un celular tenemos y lo estamos agarrando entre mis tres hermanos, sí se nos facilitaría tener cada uno porque tenemos reuniones a veces, como tenemos casi a la misma hora entonces es mejor que se meta uno y la otra ya pierde sus clases".

Su hermana Josefina Santiago Mendoza, de 14 años, quien estudia la Secundaria, dijo que tiene la misma dificultad porque tienen el mismo celular para conectarse junto con sus hermanos y su mamá tiene que estarle metiendo saldo a cada rato.

"También pediría lo mismo, un celular o alguna otra cosa", dijo Josefina.

Mientras que Miguel Santiago Mendoza, de 9 años de edad, manifestó que va a la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz", y dijo que le pide a los Reyes Magos una tablet para ingresar a sus clases a distancia.

"Una tablet porque yo también hago tarea", añadió Miguel en entrevista junto con sus dos hermanas en su vivienda ubicada en la Avenida José María Pino Suárez 119, a un costado del denominado Canal de Pemex, cerca de la Colonia Francisco I. Madero.

"Sí se nos ha hecho difícil la verdad, cuando estábamos en la escuela estaba un poco mejor porque no teníamos que gastar tanto en Internet, y la verdad ahora sí es muy difícil porque casi nadie compra cosas, no se quieren enfermar, salir a la calle, el encierro sí es muy difícil en el gasto de comida y cosas así", reiteró Guadalupe.

