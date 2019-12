SE BUSCA UN REY MAGO: Joshua quiere que le â€˜amanezcaâ€™ un carrito nuevo

SE BUSCA UN REY MAGO: Joshua quiere que le ‘amanezca’ un carrito nuevo

El menor vive en la Colonia Francisco I. Madero y desea que los Reyes le traigan por vez primera un juguete nuevo

Fernando Espinoza

En la Colonia Francisco I. Madero vive Joshua Sebastián Enríquez, el pequeño de dos años y seis meses está al cuidado de su tutora María de Jesús García Sebastián, quien se dedica a pepenar deshechos para poder vivir.

Josua aún no tiene conciencia de la situación económica en que viven él y su tutora, pero María explica que es difícil salir adelante y mantenerse, sin embargo, es el mismo pequeño el motor para no dejarse caer, aunque no sea su hijo biológico lo quiere como tal.

“No es mi hijo, bueno si, yo soy su mamá porque lo cuido desde chico, y lo quiero mucho, lo que pasa que su mamá se fue a trabajar lejos, y yo soy su tutora”, compartió María de Jesús García.

García Sebastián comparte que el niño pasa la mayoría del tiempo jugando con un carrito de juguete, y que siempre que ve ha otros niños de la colonia jugando con carros se emociona y se acerca a ellos, por lo que aprovechó la campaña Se Busca Un Rey Mago para pedir uno nuevo carrito para Joshua, quien nunca ha recibido regalos el Día de Reyes.

PUEDES SER UN REY MAGO

Noroeste se encuentra en busca de Un Rey Mago. Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, ubicadas en Avenida Benemérito de las Américas #708, Fraccionamiento Campo Bello, o comunicarse al teléfono 915-5200.