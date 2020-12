SE BUSCA UN REY MAGO: Juan quiere una bicicleta para repartir fruta y verdura

Esta semana entró a trabajar en una frutería ubicada dentro de su colonia; su misión es repartir la mercancía a domicilio a cambio de unas monedas y la propina.

Netzahualcóyotl Ceballos

05/12/2020 | 04:17 AM

MAZATLÁN.- Todos tenemos sueños, y Juan no es la excepción.

En medio de una de las colonias con más pobreza en Mazatlán, La Sirena, y en medio también de una crisis sanitaria por Covid-19, el niño de 11 años de edad vive su última etapa de la infancia.

Cuando se le pregunta qué desearía de los Reyes Magos no duda ni un momento: una bicleta BMX.

"Yo quisiera una bici, esa que tengo ya no (sirve), la quiero para la frutería, para trabajar aquí", dice.

Juan es uno de esos niños que ya saben en qué se quieren convertir cuando crezcan, a diferencia de otros que se encontraban con él cuando se le entrevistó. Él quiere ser arquitecto. Le gusta dibujar.

"Arquitectura, no sé, me gusta dibujar y eso de los planos, ahí tengo un primo que hace eso y me gustó. Ya les dije a todos y dicen que está bien, que estudie y que siga adelante".

-¿Aquí en la frutería cómo te va?

"Bien, hoy es mi primer día", comenta mientras esperaba que sus nuevos jefes le den las primeras órdenes del día.

