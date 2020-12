SE BUSCA UN REY MAGO / Justin Alfredo desea una bici para trabajar y jugar

Aunque todavía no sabe a qué dedicarse cuando crezca, está convencido que seguirá estudiando y si puede también seguir trabajando para tener su propio dinero

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ En la Colonia La Sirena están esperando a los Reyes Magos este próximo 6 de enero.

Justin Alfredo es un menor de 12 años que trabaja en una frutería dentro de este asentamiento ubicado en la orilla sur de Mazatlán.

Aprovechando que no asiste a la escuela porque las clases son en línea y le queda más tiempo libre, dedica parte de su tiempo, junto con otros niños, a trabajar desde hace tres meses en una frutería repartiendo alimentos.

“Yo quisiera una bici también, tengo una, pero ya está toda fea, quisiera una para pasearme y traérmela al trabajo”, dice.

Aunque todavía no sabe a qué dedicarse cuando crezca, está convencido que seguirá estudiando y si puede también seguir trabajando para tener su propio dinero.

”Todavía no sé, no lo he pensado bien, vamos a ver”, comenta.

Éste asentamiento es uno de los más marginados de Mazatlán, junto a la carretera internacional libre, a una marisma y a las vías del ferrocarril.

Como cada año periódico Noroeste emprendió la campaña “Se busca un Rey Mago” para ayudar a los niños a cumplir sus sueños gracias al apoyo de sus lectores.

Si usted desea colaborar puede traer sus donativos a este diario.