SE BUSCA UN REY MAGO: Llega a Noroeste donativo de 9 bicicletas

Suman 10 bicicletas que harán felices a los niños de la Colonia Bicentenario, el próximo 6 de enero

Valeria Ortega

27/12/2018 | 11:39 AM

CULIACÁN._ Gracias a un donativo de nueve bicicletas que realizó Agro Descuento para la campaña Se Busca un Rey Mago, que organiza Periódico Noroeste, suman 10 niños de la colonia Bicentenario que estrenarán una bicicleta el próximo 6 de enero.

La solidaridad de los suscriptores y demás ciudadanos para hacer felices a los niños de escasos recursos ha hecho posible que desde hace años se lleve a cabo la campaña de donación de juguetes, haciendo felices a cientos de niños.

Sin embargo, aún se requieren donaciones de juguetes nuevos, no bélicos y que no requieran de pilas para regalar sonrisas a más niños que no tienen la oportunidad de estrenar un juguete en Navidad o abrir un regalo el Día de Reyes Magos.

Cada día hasta el próximo 5 de enero, Noroeste publicará la historia de un niño o una familia y sus peticiones para los Reyes Magos.

Usted puede ser parte de esta campaña y devolver la ilusión a un niño, al traer un juguete a las instalaciones de Periódico Noroeste, ubicadas por la avenida Ángel Flores 282 Oriente, esquina con Ramón Corona, colonia Centro.

La recepción de juguetes se encuentra abierta hasta el 5 de enero, de lunes a viernes en horario de 8 a 19:00 horas y sábado de 8 a 13:00 horas.