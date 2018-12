SE BUSCA UN REY MAGO: Los hermanos Dana y Diego quieren que los Reyes Magos les cumplan sus sueÃ±os

SE BUSCA UN REY MAGO: Los hermanos Dana y Diego quieren que los Reyes Magos les cumplan sus sueños

Dana le pidió a los Reyes Magos una muñeca para peinar, mientras que su hermano quiere una patrulla de policía y un balón de futbol

Fernanda González

MAZATLÁN._ A los dos les gusta escribir lo que se dice en el salón de clases, pero tienen diferentes visiones de lo que desean ser para cuando crezcan.

Son Dana y Diego, de 8 y 6 años de edad, respectivamente. Son hermanitos que viven en la Colonia Azteca, junto a las vías del tren, pero ambos tienen puntos de vista diferentes.

Ambos participan en la campaña Se Busca un Rey Mago que realiza Noroeste con ayuda de los lectores.

A Dana le gustan los retos y dificultades, por lo que a su corta edad desea ser doctora y acepta que obtuvo baja calificación en un examen.

“Me gustaría curar a los enfermos, aunque no tenga familiares enfermos. Voy bien en la escuela, aunque en un examen me saqué baja calificación, pero no sé si en el otro que hice ya salí bien”, confesó.

La pequeña quiere una muñeca que pueda peinar y maquillar.

Mientras que su hermano Diego, de 6 años, cursa el primer grado de escuela. A él también le gusta escribir, pero también le gustan los celulares y los vehículos que utilizan los policías, aunque dice que no quiere dedicarse a eso. El niño quiere ser albañil, igual que su papá.

“Ya sé que no se puede, pero quiero un teléfono y un carro de policía, pero no uno de juguete, quiero uno de verdad”, compartió.

“Y no quiero ser Policía, nomás quiero un carro como el que usan, yo quiero ser albañil como mi papá, mi papá construye casas, él las hace y carga cosas pesadas”, dijo.

Diego desea un balón de futbol este Día de Reyes o un carro control remoto.

A CUMPLIR LOS SUEÑOS

Se Busca Un Rey Mago es una campaña del Grupo Editorial Noroeste que se realiza desde hace 26 años, la cual consiste en contar los sueños de los menores de escasos recursos y que se cumplen gracias a la donación de los lectores de Noroeste. El próximo 6 de enero se hará la entrega.