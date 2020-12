SE BUSCA UN REY MAGO/ Orlando Mateo sueña con dinosaurios

“Quiero uno chiquito, poquito grandote, de las súper mechanics, me hicieron una fiesta de dinosaurios, quería un dinosaurio grande que coma monos, pero no me lo compraron”, expresa.

Alma Soto

29/12/2020 | 00:11 AM

MAZATLÁN.- Él dice que se porta muy bien, aunque su mamá, con una seña tras él, lo desmiente. “Es hiperactivo”, asegura. Pero con todo y eso, Orlando Mateo Estrada González, de 6 años de edad, quiere hacer su pedido: quiere un dinosaurio carnívoro, que se coma a todos los demás. “Quiero uno chiquito, poquito grandote, de las súper mechanics, me hicieron una fiesta de dinosaurios, quería un dinosaurio grande que coma monos, pero no me lo compraron”, expresa. A Santa Claus, comenta le pediría una cabeza de cocodrilo de bromas, para hacerle una broma a su papá de que en el río hay cocodrilos para que se asuste cuando llegue al río. “Y después voy a pedir una patineta de tabla, y también quiero una bicicleta sin llantitas, ya estoy grande”, expresa sin dejar de hablar ni un segundo. Está en primer grado de primaria, pero la escuela le aburre, dice. “No quiero regresar, estoy muy bien tomando clases en mi casa”, y antes de terminar de contestar ya va corriendo. Un dinosaurio hará feliz a Mateo Orlando, porque su mamá amenazó con que le darán “puro carbón” pues no se aguanta. El niño vive en la Calle Principal 184, en la Colonia Independencia.

