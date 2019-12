SE BUSCA UN REY MAGO: Pide Aileth una tablet para jugar y hacer tarea

José Abraham Sanz

Para que Aileth Juliana responda preguntas, tiene que tomarse un tiempo y luchar por tomar aire primero, porque las últimas noches en casa han sido más frías.

Ahora está de vacaciones, pero lo de tomarse un respiro es algo que acostumbra hacerlo seguido.

Por ejemplo, cuando tiene que caminar cerca de un kilómetro para llegar a tomar clases en la escuela a la que va.

"Hay muchas subidas para bajar y luego para subir y llego asoleada", señala.

Sus apellidos son Ramírez Pérez. Nació el 22 de julio de 2015 y tiene cuatro años.

Asegura que en la escuela, sus cosas favoritas para hacer son jugar a las correteadas, a la mamá y a las escondidas.

Aunque a veces su madre no puede acompañarla, no es algo que la detenga para ir a tomar clases, sobre todo de matemáticas, la que dice es su materia favorita.

Ella es la segunda de cuatro hermanos en un hogar que se ubica en la colonia Progreso.

- ¿Y en la casa cómo te portas con tus hermanos?

No peleamos casi mucho, nada más poquito.

- ¿Y por qué pelean?

Porque me quitan mis cosas y de ahí mi mamá no me quiere prestar el celular, porque se enoja.

Entre los juguetes que más le llaman la atención, asegura Aileth, están las bicicletas, las muñecas y las tablets.

"Es lo que más me ha gustado", señala.

La pequeña asegura que de grande le gustaría ser doctora, para ayudar a los niños que se enfermen y a sus papás también.

- ¿Si pudieras enviar una carta a los Reyes Magos, qué regalo pedirías?

Una tablet, porque ya tengo bici.

- ¿Y para qué la quieres?

Para jugar o para sacar cuentas.

Aileth cursa el primero de primaria y su madre asegura que algo de lo que más disfruta hacer en la escuela es hacer ejercicios de matemáticas.

"Después yo ya voy a aprender a leer", afirma.

TODA UNA TRADICIÓN

Como cada año al aproximarse las fiestas de fin de año, Noroeste lanza su campaña Se Busca un Rey Mago, para llevar alegrías a los pequeños niños de Culiacán, por lo que invita a los lectores a sumarse a esta noble causa. Hasta el 5 de enero, Noroeste publicará las historias de pequeños que sueñan con tener un Día de Reyes diferente.

