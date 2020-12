SE BUSCA UN REY MAGO / Pide Ilán Torres Payán una bicicleta a los Reyes Magos

El vecino de la Colonia Salvador Allende desea que Melchor, Gaspara y Baltzar le traigan una bicicleta acorde a su edad

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al menor Ilán Torres Payán, de 9 años de edad, lo que más le gusta es pasear en bicicleta, por ello eso es lo que en esta ocasión le pide a los Reyes Magos que le traigan.

Ante este diario manifestó que tiene algunas bicicletas, pero están muy chicas, por lo que ahora pide una que sea acorde con su edad para pasear entre las calles de la Colonia Salvador Allende, en este puerto, donde radica.

También dijo que actualmente por la pandemia del Covid-19 cursa a distancia el tercer grado de primaria en una Escuela Ubicada en el Fraccionamiento Villas del Rey.

Mientras volaba papalotes con sus amigos cerca de las vías del tren, recordó que en otros años le han dado varios juguetes.

"A mí que me den una bici también, una Montaña, porque me gusta pasearme en la bici", continuó Torres Payán.

"Sí (he tenido bicicletas), pero ahí las tengo, ya no me gusta usarlas porque las tengo chiquitas, me gustaría una (acorde con) a mi edad".