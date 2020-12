SE BUSCA UN REY MAGO / Pide Lesley Guadalupe una bicicleta a los Reyes Magos

La pequeña de 8 años estudia la primaria en línea con muchas dificultades y aun así disfruta hacerlo; además pide alimento para sus dos gatos y su perro

Franco Parra

Con una sonrisa en su rostro por la llegada de los Reyes Magos, Lesley Guadalupe Cázares Rocha espera con emoción que los tres reyes lleguen a su hogar para entregarle algún juguete.

La pequeña actualmente estudia la primaria en línea y aunque con muchas dificultades debido a que no cuenta con un equipo para tomar las clases o internet, disfruta aprender de los conocimientos de sus maestros.

“Me gustaría que me trajeran una muñeca y una bicicleta; además me gustaría también me trajeran alimento para mis dos gatos y mi perro”.

Lesley, después de sus clases en línea aprovecha el tiempo libre para jugar con sus amigas en una camioneta vieja donde a través de su imaginación inventan juegos en los que se divierten por muchas horas.

TODA UNA TRADICIÓN

Como cada año, al aproximarse las fiestas de Fin de Año, Noroeste lanza su campaña Se Busca un Rey, para llevar alegrías a los pequeños de Culiacán, por lo que invita a los lectores a sumarse a esta noble causa.

Hasta el 5 de enero, Noroeste publicará las historias de pequeños que sueñan con tener un Día de Reyes diferente.

SEA UN REY MAGO

Noroeste se encuentra buscando un Rey Mago. Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, ubicadas en Ángel Flores 282 Oriente, esquina con Ramón Corona, colonia Centro, en Culiacán, o puede comunicarse al teléfono 7598100.