SE BUSCA UN REY MAGO / Piden carritos Itan y Lucio

Belizario Reyes

A los hermanos Itan Jesús y Lucio Mateo Lizárraga Ramos les gustaría que los Reyes Magos les llevaran carritos y una tablet porque son con lo que más les gusta jugar en la Invasión de la Colonia Pino Suárez, en este puerto, donde viven.

A Itan Jesús, de un año con 9 meses de edad, quien todavía habla muy poco, le encantan mucho los carritos, dijo su mamá, quien manifestó que si se puede le gustaría que eso le lleven de regalo.

Mientras que a Lucio Mateo, de 6 años, y quien actualmente cursa el primer año en la Escuela Primaria “General Felipe Ángeles”, en la Colonia Benito Juárez , también le encantan los carros y actualmente atiende sus clases a través del teléfono de su mamá y por medio de la televisión.

“El Internet me lo pasa la muchacha de enfrente, se ocuparía la tablet o eso porque el celular mío a veces agarra a veces no, sería mejor una tablet, más bien para él”, añadió.

Piden hermanos triciclo y bici

Los hermanos Claudio Alexánder y Yosmar, quienes vive también en la Invasión Pino Suárez, les gustaría que los Reyes Magos les llevaran un triciclo y una bicicleta.

Ana Elsi Arreola Medina, mamá de los menores, precisó que Claudio Alexánder Escobar Arreola, tiene 2 años de edad, y le gustaría que le regalaran un triciclo. Expresó que durante la pandemia del Covid-19 tanto ella como su esposo se la han pasado trabajando porque no tienen nadie que los apoye.

Manifestó que su hijo Yosmar, de 7 años, no se encontraba en el momento de la entrevista en su casa, ya que acudió con su tía para hacer sus tareas.

“Va a la primaria, de hecho ahorita está con su tía por las tareas, como aquí no tenemos tele y no tenemos Internet , y como trabajan en línea por eso lo llevo tempranito a que haga tareas. A él le gustaría una bicicleta, no tiene bicicleta”, dijo.

SEA UN REY MAGO

Noroeste se encuentra buscando un Rey Mago. Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, ubicadas en Benemérito de las Américas 708, Fraccionamiento Campo Bello, o puede comunicarse al teléfono 915 52 00.