SE BUSCA UN REY MAGO: Quiere CÃ©sar una silla de ruedas para poder salir y ver los juegos de futbol

SE BUSCA UN REY MAGO: Quiere César una silla de ruedas para poder salir y ver los juegos de futbol

El y su familia son de Escuinapa, pero la situación de César los orilló a llegar a Mazatlán hace ya un par de años

Fernanda Magallanes

César tiene 16 años, le gusta mucho el fútbol, pero no puede salir de su casa, su discapacidad le impide moverse.

MAZATLÁN.- César tiene 16 años, le gusta mucho el fútbol, pero no puede salir de su casa, su discapacidad le impide moverse y la situación económica de su familia no tiene para comprarle una silla de ruedas.

Nació con hidrocefalia, el agua en el cerebro le complicó su movilidad y su estabilidad, a tal grado de ocasionarle parálisis cerebral.

El y su familia son de Escuinapa, pero la situación de César los orilló a llegar a Mazatlán hace ya un par de años, sin embargo, la situación económica y la falta de una silla de ruedas hicieron que César no saliera ni a la banqueta a tomar el sol.

“Conforme va creciendo, para mí es muy difícil cargarlo y llevarlo a terapia, tiene años que no va a una porque trabajamos, no lo podemos cargar, no tenemos carro, andamos a veces a pie y yo ya estoy envejeciendo, mi esposo está lastimado de la espalda, necesitamos una silla de ruedas”, dijo su mamá.

El sonríe, es muy sociable y saluda a todo el que entra a su pequeña casa, un cuarto pequeño en el que duermen sobre cobijas en el suelo, no tienen dinero ni para los colchones.

“Me gusta el fútbol”, dice con una gran sonrisa.

Cuando tienen tiempo sus papás, lo llevan a los campos de fútbol de Urías, grita y se emociona cuando ve los juegos, aunque sea uno entre vecinos, cuando agarra un balón su sonrisa crece.

No sabe de festividades como el día de Reyes Magos, no los reconoce pero la ilusión y la emoción está en sus ojos.

“A él le gustaría poder moverse libre, con su silla podría, pero si tiene un balón, es feliz”, comentó su mamá.