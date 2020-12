SE BUSCA UN REY MAGO / Quieren los hermanos Bonilla Hernández celebrar un feliz Día de Reyes

Los hermanos Bonilla Hernández son cuidados por su abuela llamada Verónica, en una casa creada a base de lonas, y otros materiales

Leopoldo Medina

Ubicado en lo alto de una loma en la colonìa Progreso, está el hogar de los hermanos Bonilla Hernández, ellos son cuidados por su abuela llamada Verónica, en una casa creada a base de lonas, y otros materiales, viviendo al lado de otras familias en una invasión llamada Proyecto Alfa.

En este hogar viven seis niños, quienes hasta la fecha, no han tenido la dicha de la visita de los Reyes Magos a su hogar.

El primero en hablar es Jesús Bonilla, él tiene 12 años de edad, y actualmente estudia el primero de secundaria, lugar al que extraña porque están sus amigos a los que hace mucho no ve, y con quienes juega futbol, por eso, a los Reyes Magos les pide una pelota de futbol, una bicicleta, una tablet para tomar sus clases, ropa en talla 12 y tenis en número tres.

Junto a él está la pequeña Adriana Yaretzi Bonilla, ella tiene cuatro años de edad, y dijo que siempre se porta bien, y a los Reyes Magos les pide muñecas, un triciclo, un bebé, y un teléfono.

Otro de los pequeños es Cristian Fabian Hernández, él tiene dos años, quien muy atento a lo que piden sus hermanos, él también pide juguetes, un triciclo, patineta, ropa, y muchos carritos.

Kiria Iveth Hernández, es otra de las niñas, ella tiene 11 años de edad, y actualmente estudia el sexto año de primaria, y dijo que las matemáticas es una de sus materias favoritas, y que cuando sea grande, ella quiere ser doctora o abogada.

“A los Reyes Magos les quiero pedir un teléfono, o una tablet para tomar mis clases, porque no tengo, y yo quiero seguir estudiando, una bicicleta, ropa, porque casi no tengo, soy talla 14, y calzado en número 25, también necesito cosas para la escuela, libretas, mochila, colores, porque a mi mamá no le alcanza el dinero”, dijo.

Otra niña más es la pequeña Melissa Hernández, ella tiene dos años, y es muy callada, pero a los Reyes Magos les pide muchas muñecas, un teléfono, un triciclo, un juego de té, y ropa.

Gabriel Rigoberto Hernández, él tiene siete años, y también quiere una bicicleta, carritos, un patín, un trailer, y una pelota de futbol. Y Luis Antonio y Ernesto Hernández, también quieren una bicicleta, carritos, y un teléfono.

