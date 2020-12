SE BUSCA UN REY MAGO: Reciben estudiante sus tablets para seguir sus clases en línea

Belizario Reyes

A las manos de los hermanos Santiago Mendoza y de Cristian Antonio Gaytán Rivera llegaron las cuatro tablet que fueron donadas por una lectora de este diario el pasado miércoles, para la campaña Se Busca un Rey Mago que cada años realiza esta casa editorial.

Los primeros en recibir sus tablet fueron Guadalupe, Josefina y Miguel, quienes viven en la Avenida Pino Suárez 119, a un costado del denominado Canal de Pemex, en la Colonia Manuel J. Clouthier.

“La verdad muchas gracias porque me está ayudando a mis estudios, en terminarlos, dijo Guadalupe Santiago Mendoza, de 15 años, quien actualmente cursa el primer año en el Cobaes 38. Por su parte Josefina, de 14 años, quien estudia el tercer grado en la Escuela Secundaria Solidaridad, también agradeció el apoyo a la persona que lo donó de manera anónima.

“Muchas gracias por el apoyo porque eso nos va ayudará mucho para seguir nuestros estudios, para mis tareas y mis videollamadas que vamos a hacer”, añadió. Mientras que Miguel el menor de los hermanos, quien cursa el cuarto año en la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, también agradeció en apoyo de la tablet, la cual dijo la utilizará en sus tareas.

Por su parte la señora Victoria Isabel Mendoza Rafael agradeció a través de este diario a la persona que ayudó a sus hijos y al periódico Noroeste por esta campaña.

Agradece CristianAntonio por su tablet

Muy contento y agradecido se mostró Cristian Antonio Gaytán Rivera al recibir una tablet donada por una lectora de este diario.

Dijo que la tableta le será útil no nada más para sus clases de sexto grado que actualmente cursa en línea por la pandemia del Covid-19, sino también le servirá para sus estudios en los próximos años.

“A la señora o al señor que me regaló la tablet muchas gracias por lo que me regaló y que siga ayudando a más personas como me ayudó a mí”, agregó Gaytán Rivera, de 11 años, quien cursa el sexto grado de la Escuela Primaria “Ignacio López Rayón”, ubicada en la Avenida Juan pablo II, entre las colonias Manuel J. Clouthier y Benito Juárez.

“Me van a hacer un gran favor porque (la tablet) me puede servir para él (Cristian Antonio) o para él (Ängel Manuel) de 5 años porque lo tengo en un CAM (Centro de Atención Múltiple)”, continuó la señora Rivera.

“Ojalá que siga apoyando a más gente y se le agradece mucho, que Dios la bendiga y que siga ayudando, que le vaya muy bien, se lo agradezco mucho”, reiteró la señora Rivera.