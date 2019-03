Se buscan educadores ambientales para formar red estatal

Red de Educadores Ambientales de Sinaloa pretende lograr una mejor coordinación entre empresas, gobierno y asociaciones en favor del medio ambiente

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ ¿Quién es un educador ambiental?

Para la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), no sólo es alguien que enseña desde el aula a cuidar el medio ambiente, sino también personas, sean miembros de organizaciones o no, que realicen acciones a favor del medio ambiente, desde la educación formal o no formal.

Con este perfil, se abre la convocatoria para quienes deseen formar parte de la REAS se integren en un movimiento que inició en 1993, pero que desde hace seis años ha retomado un nuevo auge, con el fin de unir fuerzas en torno a los objetivos de desarrollo sustentable.

La responsable de REAS, María Carolina Ceballos Bernal, indicó que los objetivos de la Red son lograr una mejor coordinación entre empresas, gobierno y asociaciones; además de compartir experiencias y optimizar recursos a través del trabajo en equipo.

“Nosotros consideramos que era necesario generar una plataforma de intercambio de experiencias con los diferentes educadores ambientales, ¿qué pasa muchas veces?, estamos trabajando el mismo tema y repetimos acciones, en lugar de que podamos establecer ese lazo y distribuirnos el trabajo”.

De esta forma, la académica y activista expuso algunos de los beneficios de la REAS, ante más de 50 ambientalistas que acudieron a la reunión anual de este organismo para exponer sobre su trabajo ambiental, entre ellos representantes de organizaciones, investigadores y docentes.

Desde la visión de la Red, la educación ambiental no es algo que deba separarse en una asignatura específica el sistema educativo oficial, sino un conocimiento que debe insertarse de manera transversal en todas las actividades dentro y fuera del salón de clases.También desde la educación informal, y desde la acción de empresas y comunidades, explicó Eunice Murúa Figueroa, coordinadora en la zona sur.

Será el Congreso Nacional en Mazatlán

Dentro de los proyectos de la REAS, se encuentra la organización del Congreso Nacional de Educadores Ambientales, a celebrarse del 12 al 15 de noviembre del presente año.

Aunque la organización del evento está en marcha, la coordinadora estatal adelantó que la sede será Mazatlán, con la participación de educadores y activistas pertenecientes a redes de todo el país.

De igual forma, en estos momentos se trabaja en un diagnóstico de las problemáticas ambientales del estado de Sinaloa, en las regiones norte, centro y sur, con la finalidad de ajustar las acciones de su plan de trabajo.

CONVOCATORIA

A formar parte de la Red Estatal de Educadores Ambientales

Requisitos

-Ser educador ambiental o realizar acciones a favor del medio ambiente

-Llenar registro

-Pagar cuota anual

-Participar en reuniones

CONTACTOS:

Eunice Murúa, coordinadora zona sur.

emurua@ciad.mx

Carolina Ceballos, coordinadora estatal.

carolinac@ciad.mx