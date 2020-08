Se caldean los ánimos en Oakland tras golpe a Laureano

OAKLAND._ Las bancas se vaciaron y los ánimos se caldearon en la séptima entrada de la victoria del domingo de los Atléticos de Oakland sobre los Astros de Houston por 7-2 en el Coliseo, después de que el patrullero dominicano de Oakland, Ramón Laureano, fue golpeado por un pelotazo por segunda vez en el juego.

El patrullero se abalanzó contra el dugout de los Astros tras un intercambio de gritos con el puertorriqueño Alex Cintrón, coach de bateo de Houston.

Ramón Laureano pulling an Amir Garrett as he takes on the entire #Astros' dugout. #Athletics pic.twitter.com/6e1lqs2VAW