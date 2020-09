Se calientan los ánimos en el Congreso de Sinaloa por Presupuesto federal del 2021

Una discusión se presentó en el Congreso del Estado y tornó en la división de dos bandos, luego del posicionamiento de la diputada Cecilia Morena Romero sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021

América Armenta

En una discusión de qué ha hecho y qué no ha hecho el Gobierno federal, así como los recursos que no ha dispersado el Gobierno del Estado, se tornó el Congreso del Estado luego de que la Diputada Cecilia Moreno Romero expusiera un posicionamiento sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021, se polarizó el ambiente y hubo participación de la mayoría de las y los integrantes de la Diputación Permanente.

“Es cierto que nosotros como legisladores locales, no participamos en la aprobación del presupuesto federal, ésta es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, pero los integrantes de este Congreso de Sinaloa, sí podemos analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y advertir sus posibles impactos en nuestra entidad”, inició en su posicionamiento Moreno Romero, del PRI, señalando los impactos que puede haber en Sinaloa.

La legisladora consideró que no se está incentivando al fortalecimiento de estados y municipios al reducir el presupuesto para éstos, tomando en cuenta que casi el 90 por ciento de los ingresos del Estado de Sinaloa provienen de participaciones, aportaciones, convenios, estímulos, subsidios y transferencias federales.

“Nos preocupa también, que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación plantee desaparecer el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública, que ha sido de tanta ayuda para los municipios”, agregó.

En el caso de Sinaloa, abundó, la propuesta de Presupuesto presentada consideró recursos para proyectos como la continuación de la Presa Santa María, el distrito de riego de la Presa Picachos, la carretera Badiraguato-Parral, el libramiento de Escuinapa, el dren Juárez en Los Mochis y el camino San Ignacio-Tayoltita, pero excluyó otros como el dren Bacurimi en Culiacán.

“Nos preocupa también el presupuesto para el campo, la ganadería y la pesca, que representan los sectores productivos estratégicos de Sinaloa, lo que vemos, es que el Gobierno federal no quiere modificar su enfoque, totalmente equivocado, respecto a estas actividades productivas”, detalló Moreno Romero.

Por último, invitó a sus compañeros y compañeras para que, en conjunto con el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, alcaldes y alcaldesas de los municipios sinaloenses y sector empresarial, expusieran a la Cámara de Diputados argumentos contra esta iniciativa de presupuesto, pero hizo eco e inició la discusión.

Respuestas

Luego del posicionamiento de la legisladora del PRI, solicitaron la palabra integrantes de la Diputación Permanente para hablar de lo que Moreno Romero acababa de exponer.

“No deja de sorprenderme la facilidad con que quieren sacar raja política, quieren llevar agua a su molino, como si el pueblo de México estuviera pidiendo a gritos el retorno de su partido al poder federal, creo que está equivocada compañera diputada, lo que quiere el pueblo de México es que regresen, pero todo lo que se han llevado”, dijo Gildardo Leyva Ortega, de Morena.

El legislador expuso, entre otras cosas que el gobierno anterior dejó abandonados 400 proyectos hospitalarios en el país y acusó a Moreno Romero de hacer este tipo de declaraciones contra el Gobierno federal para que el partido que gobierna en Sinaloa, el PRI, lo pueda seguir haciendo.

“Con esa misma pasión con la que habla del presupuesto federal al campo, por ejemplo, no tiene nada que ver con su silencio por el robo de la cuota liga que hace el Gobierno del Estado, la misma gente que ustedes dicen defender, porque la siguen cobrando y la cobraron otra vez este año, sin preguntarle a la gente si la querían dar”, dijo Leyva Ortega.

“Ni hablar de los 13 millones que las organizaciones como la suya desvía al Gobierno del Estado para hacer justo lo que usted hace, tirar piedras a un lado y mostrar ceguera al otro”, reiteró para luego enumerar los apoyos que se mejoraron en la Iniciativa de de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Al responder, la diputada Cecilia Moreno Romero, dijo al diputado Leyva Ortega que él no quería ver los huecos en el presupuesto, como el hecho de la disminución en las participaciones a los estados y municipios y reiteró el llamado para exigir en unidad más presupuesto para el bien de la ciudadanía Sinaloense.

Flor Emilia Guerra Mena, de Morena, dijo que cualquier presupuesto que llegue al estado no será suficiente mientras no haya austeridad y el Ejecutivo estatal no siga destinando los recursos para lo que están etiquetados, como este año, que apenas en el mes de septiembre se entregó lo aprobado en diciembre para el personal penitenciario.

“Ojalá tuviéramos un presupuesto mayor, pero seamos realistas, no va a haber presupuesto que alcance en Sinaloa, mientras la administración del Ejecutivo no aplique la Ley de Transparencia y la austeridad, no va a haber dinero que alcance en el estado de Sinaloa, mientras el que gobierna tiene sus prioridades muy marcadas y ha quedado claro que los sinaloenses no son la prioridad del Gobernador Quirino Ordaz Coppel”, dijo la morenista.

“Ojalá y con este ímpetu con el que se está pidiendo más presupuesto federal, también se defienda el presupuesto estatal y también nos acompañen a hacer las gestiones para que se aplique el presupuesto estatal ¿para qué queremos muchísimo más dinero? ¿para que se derroche en lo mismo? si con lo poco que nos mandan no lo aplican a los programas que se deben de aplicar, entre más dinero reciba el estado de Sinaloa, más dinero va a echar a la basura el gobernador”, agregó Guerra Mena.

Los comentarios de la legisladora hicieron que el líder de la bancada del PRI en el Congreso, Sergio Jacobo Gutiérrez se molestara y señaló de equivocada a Guerra Mena al decir que Ordaz Coppel no trabaja por las y los sinaloenses.

“Rechazo totalmente la expresión de nuestra compañera diputada Flor Emilia Guerra Mena cuando dice que no es prioridad del Gobernador los sinaloenses ¡por supuesto que es prioridad del Gobernador atender a los sinaloenses y así se ha demostrado a lo largo de todos estos años de la gestión del Gobernador Quirino Ordaz Coppel!”, expresó el coordinador del grupo parlamentario del PRI.

Jacobo Gutiérrez detalló que el grupo de Morena se ha exhibido de no apoyar a la ciudadanía, mencionando temas como agilizar el pago de Segalmex a los productores de maíz o del apoyo en gasolina ribereña y diésel marino a los pescadores.

“ ¡Qué bueno que hoy estén demostrando de qué lado están, qué bueno que hoy estén diciendo que los sinaloenses no requerimos más recursos, qué bueno que están diciendo eso, que la gente sepa que ustedes no quieren que en el presupuesto de egresos de la federación se etiqueten mayores recursos para el estado de Sinaloa!”, refirió.

Además explicó que el punto de su compañera de bancada, Moreno Romero, era un llamado a la unidad, un punto bien intencionado que llevó a una discusión por otro lado.

Luego de todas las participaciones en reiteradas ocasiones de cada uno de los participantes el punto no se daba por suficientemente discutido, por lo que el presidente de la Diputación Permanente tuvo que otorgar la palabra a quienes la solicitaron y la discusión en torno a lo que el Gobierno federal aporta y lo que Ordaz Coppel hace prosiguió por cinco minutos más, con los mismos argumentos por parte de las partes, creando así una discusión entre grupos parlamentarios en defensa del PRI y de Morena, más que de legislación.