Se castigarÃ¡ a culpables del asesinato de juez federal y su esposa: AMLO

Se castigará a culpables del asesinato de juez federal y su esposa: AMLO

Lo asesinaron por hacer su trabajo, dice la Secretaría de Gobernación

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame por el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, acontecido en Colima, y añadió que cerrarán filas con el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República, para que crímenes como este no se repitan.

"Quiero expresar mi más profundo pésame por el asesinato del licenciado Uriel Villegas Ortiz, juez del Poder Judicial y el asesinato también de su esposa, desde luego es un crimen atroz, condenable y ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables", indicó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo federal garantizó, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Puebla, que su gobierno continuará "enfrentando a la delincuencia", además de que, aseguró, "son buenas las relaciones entre los Poderes [...] La FGR ya atrajo la investigación, como nosotros con el avance de las investigaciones".

", ya se está actuando [...] cerramos filas para que estos crímenes no se repitan, que nunca más se den estos hechos violentos [...] No hay impunidad. Los que cometen estos delitos son castigados y van a ser castigados. La intimidación no procede, porque nosotros tenemos como encomienda el garantizar la paz y tranquilidad en el país y no vamos a ceder ante ninguna amenaza", aseveró el político tabasqueño.

"Estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo. Tenía, hasta donde tenemos conocimiento, algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien", agregó, por su parte, Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación.

"Era un juez penal, yo lo conocí personalmente, era secretario de una de las gentes que estuvo en la Corte durante mucho tiempo. Para mí ha sido un tema sumamente triste y muy lastimoso. Mis respetos, mi solidaridad a la familia. Tenemos que avanzar en el esclarecimiento de estos hechos", expresó la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ayer martes alrededor de las 11:30 horas, en grupo de hombres armados asesinaron al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz y a su esposa, dentro de su domicilio ubicado en la colonia Real Vista Hermosa, en la capital de dicha entidad.

Villegas Ortiz había sido trasladado a Colima en enero pasado, aunque entró en funciones como juez federal el 1 de febrero. El impartidor de justicia destacó en su carrera por llevar el caso de Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", hijo del capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" -líder del Cártel Jalisco Nueva Generación-, cuando se desempeñó como juez Sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco.

Según medios locales, en fecha reciente había arrendado el domicilio en el que cohabitaba con su esposa, sus dos hijas menores de edad, y una mujer que laboraba con ellos. Alrededor de las 11:15 horas de ayer martes 16 de junio, sujetos armados ingresaron al domicilio ubicado en la calle León Felipe, el cual colinda por el fondo con las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. En el lugar quedaron los cuerpos sin vida del juez federal y su esposa.

En el lugar del homicidio estaban presentes las dos hijas de la pareja, de aproximadamente 3 y 7 años de edad, y también la mujer que laboraba con la pareja asesinada. Según el medio Estación Pacífico, vecinos del lugar testificaron que el día de ayer vieron paseando al juez federal “tranquilamente por su cuadra, con una de sus hijas y su mascota”.

En la cochera del domicilio —que no tiene puerta y es de fácil acceso a la calle— quedó una camioneta Mazda color blanco con placas de Jalisco. También estacionado frente a la puerta gris de la casa, quedó una camioneta pick-up roja marca Nissan, también con placas jaliscienses, con el vidrio del piloto roto por impactos de bala.

Por tratarse de un juez federal en funciones, la investigación correspondiente la llevará a cabo la Fiscalía General de la República.

Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, confirmó y condenó el asesinado ocurrido en contra de Villegas Ortiz y de su esposa.

Durante la sesión virtual del pleno de la SCJN, el ministro presidente del Máximo Tribunal nacional dio a conocer el doble homicidio. Asimismo, Zaldívar Lelo de Larrea manifestó a nombre del Poder Judicial de la Federación, su rechazo a la violencia.

El ministro presidente de la SCJN demandó a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de jueces federales y sus familias, además de que se deslinden las responsabilidades correspondientes por el doble crimen. Indicó que en el PJF revisaran las medidas con las que cuentan los impartidores de justicia.

Zaldívar Lelo de Larrea expresó un “¡No a la violencia!”, y dijo que el camino para resolver las problemáticas del país tienen que ser a través del derecho y la democracia. También enfatizó que es la responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de todos los mexicanos, en especial de aquellos que arriesgan su vida para garantizar justicia.

“La FGR asume plenamente su competencia en la investigación del artero asesinato del Juez Federal, en la ciudad Colima, y su señora esposa. A partir de este momento se inician las investigaciones correspondientes, solicitando del gobierno del estado de Colima, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Estatal, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), toda la información y apoyos necesarios”, indicó la Fiscalía en un comunicado.