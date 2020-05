Se celebraron los 144 aÃ±os del primer cuadrangular en Grandes Ligas

Hace 144 años, Ross Barnes entró a la caja de bateo y no estaba interesado en pegar un simple imparable hacia el medio del cuadro.

Jugando con el equipo de Chicago en la recién inaugurada Liga Nacional, la primera edición de las Grandes Ligas como la conocemos ahora. Quería hacer historia y que se hablara de él por los siguientes siglos.

En su turno contra el lanzador de Cincinnati, Cherokee Fisher, pegó el primer cuadrangular en la historia de las Mayores. Tampoco fue uno dentro del parque, envió la bola sobre la cerca. Así lo describió el periódico Chicago Tribune:

“Barnes, bateando con dos outs, dio su mejor hit del partido, un batazo hacia los carruajes por el jardín izquierdo, para un jonrón limpio”.

Aquí un dibujo del estadio Cincinnati Avenue Grounds, el escenario del vuelacercas. Puedes observar los carruajes en la pradera izquierda, un área donde las bolas llegaban pocas veces. El muro estaba un poco más lejos.

Avenue Grounds, Cincinnati, OH - Home to the Reds from 1876 to 1879. Seating capacity of wooden ballpark was 4,000 pic.twitter.com/0aiSakkoHw