Se cierran registros para participar como candidato al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Culiacán 2020

Siete personajes con gran trayectoria hicieron su inscripción oficial

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Hoy, a las 13:00 horas, se cerraron los registros para participar como candidato al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Culiacán 2020, luego de recibir la inscripción oficial de siete personajes con gran trayectoria a lo largo de 15 años anterior a participar en este proceso de elección por un lugar en este recinto.

El director general del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdec), Carlos Octavio “Larry” Lara Cebreros, acompañado del presidente del Comité Elector, David Velázquez Robles, y Salvador Hernández Garay, coordinador del Salón de la Fama, dieron a conocer lo anterior e informaron que será este 27 de noviembre cuando se den a conocer los resultados de donde saldrán los nuevos miembros electos que ingresarán a este recinto de los inmortales del deporte.

Por orden, el primero en solicitar su registro oficial fue el artemarcialista Reyes Padilla López; la ex voleibolista, Hilda Gaxiola Alvarez; cronista deportivo, Jorge “El Caifán” Niebla Iribe; ampáyer, José Ignacio Larrañaga; atleta, Miguel Ángel Alarcón Lizárraga; periodista gráfico, Moisés Juárez Iribe, y el beisbolista, Mario Arturo Luna, de 15 aspirantes con grandes méritos que mostraron interés en ser parte de esta institución de personajes ilustres que lo han dado todo por el deporte de Culiacán.

El titular del deporte expresó que “todos tienen la trayectoria y los méritos deportivos, por lo que el Comité Elector tendrá una tarea difícil en el proceso de elección; sin embargo, estoy seguro que realizarán una exhaustiva selección para elegir a quienes serán los nuevos miembros de este Salón de la Fama”.

Por su parte, el presidente del Comité Elector informó que los nombres de los ganadores de esta elección se darán a conocer el próximo 27 de noviembre, luego de que los jueces se reúnan este próximo 18 de noviembre para analizar hechos y trayectorias probatorias de cada una de las propuestas que se registraron en tiempo y forma y concluir su deliberación.

Finalmente, el coordinador del Salón de la Fama indicó que, posterior a la elección, se llevará a cabo una gran ceremonia a desarrollarse este 11 de diciembre en el Teatro Griego del Parque Culiacán 87, donde serán presentados ante la sociedad para su reconocimiento y posteridad.

La UAS propone a Hilda Gaxiola

La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su Dirección General de Deportes, propuso a su entrenadora de voleibol de playa, la dos veces olímpica, Hilda Gaxiola Álvarez, como candidata a ingresar al Salón de la Fama en Culiacán.

Gaxiola Álvarez, quien tiene 15 años como entrenadora de la rama de voleibol de playa con las Águilas UAS, cuenta con una extensa y brillante carrera tanto como deportista como entrenadora.

“Ya me siento honrada en que la Dirección de Deportes de la UAS me esté proponiendo y el Salón de la Fama me estén aceptando como candidata. Sería un altísimo honor ser elegida y estar en el Salón de la Fama al lado de otros inmortales, deportistas que admiro como Julio César Chávez, Pery Meza, entre muchos otros”, dijo emocionada Gaxiola Álvarez.