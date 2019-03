Se compromete Enrique Rodarte, nuevo líder de la AARC, a defender el campo

Al asumir este día la presidencia de la AARC se pronunció por impulsar la competitividad y defender y proteger la agricultura

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ A defender el campo ante los nuevos retos que se avecinan por los cambios en las políticas públicas del gobierno federal y la amenaza del dumping al tomate, se comprometió José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, quien se convirtió este sábado en el nuevo dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC)

En su discurso, Rodarte destacó la unidad y el ejemplo que deja el líder saliente, Sergio Esquer Peiro, y señaló que se enfocará en impulsar la competitividad y proteger la agricultura.

Señaló que no se deben eliminar los programas que han tardado años en construirse, como la agricultura por contrato, no limitar el ingreso objetivo a sólo 30 hectáreas, como lo plantea el gobierno federal; además de que deben permanecer apoyos para las bases y las coberturas con el 75 por ciento, y deben buscar recuperar el seguro agrícola, el cual a Sinaloa no llegó.

“A la agricultura debemos de defenderla y protegerla. Particularmente en esta coyuntura, no debemos de desechar lo que funciona, sí reformarlo, para que funcione mejor, pero no cortar de tajo con las estructuras y los programas que nos han tomado años construir juntos”, destacó.

Mencionó también la problemática de cancelarse, por parte de la federación, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, lo cual afectará directamente a los hijos de los trabajadores del campo, principalmente los migrantes, ya que desaparecerían los desayunos y comidas calientes que se sirven en las guarderías de los campos.

Además, refirió, está la revisión del dumping del tomate en Estados Unidos, lo cual impactará principalmente a los sinaloenses, por lo que se busca seguir con la exportación de la hortaliza sin pagar esa cuota compensatoria.

"Me queda claro que estos próximos tres años estaremos, el personal de la AARC, el Consejo Directivo y un servidor, dedicando nuestros mejores recursos a defender el campo y buscar la mayor rentabilidad, trabajando con honradez y rechazando la corrupción”, subrayó.