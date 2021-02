Se compromete Shailene Woodley con Aaron Rodgers

La protagonista de la película Divergente muestra anillo de compromiso

Noroeste / Redacción

La actriz Shailene Woodley mostró su nuevo anillo y confirmó su compromiso con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers.

En el episodio del lunes por la noche de The Tonight Show con Jimmy Fallon, el presentador Jimmy Fallon le preguntó a la estrella de Big Little Lies sobre los rumores de compromiso.

“Tengo muchas preguntas”, dijo Fallon. “Una es que sigo leyendo que estás comprometida con el gran jugador del fútbol Aaron Rodgers. ¿Es eso cierto? ¿Están en orden las felicitaciones?”.

A lo largo de la aparición, la actriz nos dio algunos destellos de su hermoso (y bastante considerable) anillo, que parece ser una piedra central redonda, difundió instyle.mx.

“Es, en primer lugar, un ser humano maravilloso e increíble”, dijo. “Pero nunca pensé que estaría comprometida con alguien que lanzaba pelotas para ganarse la vida. Como, nunca pensé cuando era niña, era como, ‘¡Sí, cuando sea mayor, me casaré con alguien que lance pelotas! Pero es realmente tan bueno en eso “.

Agregó que su perro también aprueba a su nuevo hombre (al menos para nosotros). “Cuando lo conocí, creo que mi perro me llevó a un lado y me dijo: ‘Si no sales con este tipo, te repudiaré como mi madre, porque los tres pies que corro contigo cuando lanzas un el balón no es nada comparado con el maratón que puedo correr con él ‘”.

Shailene tampoco ha estado nunca en uno de sus partidos de fútbol, ​​y ella no es una persona muy aficionada al fútbol. Ella confesó que ni siquiera vio el deporte en la televisión hasta que lo conoció.

“Nos conocimos durante este momento loco y loco y todos los estadios en los que él jugaba estaban cerrados, así que todavía tengo que ir a un partido de fútbol”, le dijo a Fallon. “Realmente no crecí con los deportes, especialmente los deportes estadounidenses. Nunca estuvo realmente en mi radar. Cuando nos conocimos, también, sabía que él era un tipo de fútbol, ​​pero no sabía qué tipo de jugador de fútbol lo era. Y sigo aprendiendo constantemente “.