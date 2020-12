Se comprometen Congreso y Ejecutivo en Sinaloa a asignar $129 millones a pesca en 2021

Congreso y Ejecutivo estatal, a través de la secretaria Maribel Chollet Morán, dialogaron con líderes pesqueros para revisar el presupuesto en este rubro para el 2021

América Armenta

CULIACÁN._ Líderes pesqueros de todo el estado expusieron su temor a que el presupuesto en pesca y acuacultura disminuya, este año que vienen etiquetados 90 millones de pesos en la propuesta del Ejecutivo, alrededor de 30 millones de pesos menos que el año pasado, por lo que en el Congreso y desde el Ejecutivo de comprometieron a mejorar la situación no solo reasignando recurso, sino garantizando que se entregue, para que quede al menos como en el 2020, de 129 millones de pesos.

Para escuchar las inquietudes estuvieron el Presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso, Édgar Ganzález Zataráin; la presidenta de la Comisión de Hacienda y Administración, Victoria Sánchez Peña; y Maribel Chollet Morán, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

“Yo no elaboré el presupuesto”, dijo Chollet Morán, “yo creo y apuesto por apoyar la productividad del sector pesquero, dotándoles de herramientas, particularmente el tema de la adquisición de motores nuevos, pero también la reparación de otros, estamos avanzando de una manera muy intensa en esta programación, todo lo hemos hecho, diputados, desde que yo llegué con mucha transparencia, un contacto directo con el sentir”, agregó, informando que ya ha recorrido municipios para tener acercamiento con el sector.

González Zataráin reconoció que es un momento difícil para el país en la asignación de recursos, pero expuso que la disminución en la pesca golpearía al sector que es vital para la entidad.

El presidente de Pesca en el Congreso recordó que durante los dos años de esta legislatura se han hecho reasignaciones importantes, pues el primer año, de 70 millones se aumentó a 129 millones de pesos, de igual manera al siguiente año llegando a 120 millones y ahora vienen asignados 90, pero buscarán que se aumente, de ahí el trabajo en conjunto de las dos comisiones del Congreso presentes.

También detalló que están asignados en la propuesta del Ejecutivo 500 mil pesos en Inspección y Vigilancia y para Acuacultura y área de aguas continentales irían 4 millones de pesos, ambos considerados insuficientes y buscan mayor apoyo.

Reunión de trabajo de las Comisiones, de Pesca y de Hacienda Pública y Administración, que presiden la Dip. @MaVickySanchez y el Dip. Édgar Augusto González, respectivamente, con la Secretaria de Pesca y Acuacultura, @MaribelChollet. 🔴#EnVivo,📹👇: https://t.co/65Lvss5e9K — Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) December 15, 2020

El recurso desde el Congreso ha aumentado, reiteró el legislador, con reasignaciones y se ha etiquetado específicamente para ciertos conceptos, pero queda a criterio de la secretaría cómo se usa ese recurso, en otras cosas, pero dentro de la misma secretaría.

Mientras que los representantes de pescadores del norte, centro y sur del estado, reprobaron que se disminuya el presupuesto, como el pescador Carlos Urías, quien hizo un enérgico llamado a las autoridades presentes a que no solo se aumente el presupuesto, sino que se garantice que se les va a liberar.

Raúl Félix, de Guasave, coincidió con su compañero e hizo énfasis contra la disminución del recurso a pesca. Cuauhtémoc Castro detalló que es necesario apoyar el programa para motores, pues el sector lo está demandando en las cuatro federaciones de Sinaloa que representó este día en el Congreso, sobre todo para que se escuche el mensaje que urge desazolve en los municipios del sur.

Maribel Chollet Morán, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Compromiso

Chollet Morán declaró que se ha comprometido para que el presupuesto para el 2021 lleve un alto sentido social para el sector pesquero, agradeciendo la invitación informó que desde el día que asumió la responsabilidad en la Secretaría de Pesca buscó recorrer todos los rincones del estado para escuchar y atender a los pescadores.

“Yo vengo como una más del sector pesquero, para también luchar hombro con hombro para hacer equipo con el Congreso del Estado, soy una mujer institucional que creo que la única ruta que debemos de tratar para que los beneficios lleguen al sector que representamos, es a través del diálogo, de la concertación, pero sobre todo de la responsabilidad social que nos ocupa en este encargo”, expresó.

La secretaria dijo que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, es un aliado para este sector y que en general para los pescadores urgen y requieren de una atención inmediata de sus autoridades.

Victoria Sánchez Peña, diputada local.

Recursos

La diputada Sánchez Peña enfatizó que así se hagan reasignaciones en el presupuesto, desde el Ejecutivo no se distribuye el recurso, por lo que invitó a Chollet Morán a que se una al legislativo a hacer presión para que el recurso etiquetado se entregue.

“Nosotros en el 2019 y el 2020, hoy, estamos luchando por un presupuesto para los pescadores siempre se les ha asignado se les ha incrementado el presupuesto, pero si nos hemos dado cuenta de que ese presupuesto no llega a donde tiene que llegar y en el momento, no hay los efectos que nosotros quisiéramos”, señaló.

“De nada nos sirve que esta legislatura y siempre nos sentemos y ahí tengamos el jaloneo para poder asignar recursos a pescadores y los diferentes sectores, pero que al término del año vemos que no, no se asignaron, no se utilizaron estos recursos para lo que era y ese es un problema que tenemos, por eso me da gusto que esté ahorita la secretaria, que haga el compromiso con este Congreso… ella ya lo ha dicho, ha estado recorriendo los sectores y se está dando cuenta de cómo están realmente”, agregó la presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración.

La diputada aplaudió el trabajo de González Zataráin que se ha comprometido en la reasignación de recursos y ha respondido a pescadores desde el Congreso.