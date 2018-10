Se confirma lista de 87 países por el Óscar de Cinta Extranjera

Las nominaciones a la estatuilla dorada serán dadas a conocer el 22 de enero del 2019

Sinembargo.MX

LOS ÁNGELES._ La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) reveló hoy la lista de las 87 cintas que contenderán por las nominaciones a la Mejor Película Extranjera en la 91 entrega anual de premios Óscar.

Entre éstas destacan la mexicana Roma, de Alfonso Cuarón; la española Campeones, de Javier Fesser; la argentina El ángel, de Luis Ortega; de Uruguay, Twelve-Year Night, de Álvaro Brechner y de Venezuela, The Family, de Gustavo Rondón Córdova, citó vanguardia.com.

Escena de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón.

Asimismo entre las latinas se encuentran por Bolivia, The Goalkeeper, de Rodrigo “Gory” Patiño; Chile, ...And Suddenly the Dawn, de Silvio Caiozzi; Colombia, Birds of Passage, de Cristina Gallego; Costa Rica, Medea, de Alexandra Latishev; República Dominicana Cocote, de Nelson Carlo De Los Santos y Ecuador, A Son of Man, de Jamaicanoproblem.

Además de Panamá, Rubén Blades Is Not My Name, de Abner Benaim; Paraguay, The Heiresses, de Marcelo Martinessi; Perú, Eternity, de Oscar Catacora; Uruguay, Twelve-Year Night, de Álvaro Brechner y Venezuela, The Family, de Gustavo Rondón Córdova.

De países que en el pasado han ganado en esta categoría destacan por Italia, Dogman, de Matteo Garrone; Dinamarca, The Guilty, de Gustav Möller; Francia, Memoir of War, de Emmanuel Finkiel; Alemania, Never Look Away, de Florian Henckel von Donnersmarck; Japón, Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda, entre otros.

PARA SABER

Las nominaciones al Óscar serán dadas a conocer el 22 de enero del 2019 y la entrega de ganadores serán revelados en la ceremonia a llevarse a cabo el 24 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.