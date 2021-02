Nevadas en Estados Unidos

Se congelaron las tuberías y reventaron: Diego Schoening, padeció los embates de las tormentas de nieve en Texas

El músico y cantante narró cómo enfrentó la dura situación con su familia y su comunidad en Estados Unidos

Franco Parra

El ex Timbiriche, Diego Schoening, narró cómo han sido las tormentas invernales que azotan el estado Texas, en Estados Unidos, y expresó una profunda preocupación por las personas que no cuentan con los recursos para resguardarse del frío.

El músico y cantante compartió que al principio de las nevadas, él y su familia se divirtieron con la nieve. Sin embargo, en cuanto comenzaron los apagones programados por las autoridades, el panorama cambió de una manera desfavorable.

“El primer día (de la nevada) fue muy divertido. Los niños amanecieron muy contentos, viendo nevar (...) Y la verdad el primer día estuvo como muy divertido. Hace como treinta años nos comentaron que no había pasado algo así”, dijo el cantante.

“Exactamente ese día en que empezó la tormenta, en que cayó la nevada, a las cuatro, cuatro y media de la mañana, viene un corte de luz y de ahí nosotros estuvimos, más o menos, sin luz total un poco más de 48 horas”, aseguró.

De acuerdo con lo narrado por el intérprete, después del corte de luz, las autoridades procedieron a suspender el suministro de agua; lo que lo dejó a él y a su comunidad muy preocupados. Incluso, remarcó que algunas casas vecinas han sufrido afectaciones por las temperaturas extremas.

“Empezó a haber cortes de agua, nos quedamos sin luz. A varios vecinos, conocidos, se les congelaron las tuberías y se reventaron. Pues porque estamos en una ciudad que no está preparada para esa cantidad, no sólo de nieve, sino de frío al punto de congelación”, resaltó sobre la ciudad en la que habita desde hace un año.

A pesar de que él y su familia pudieron ponerse a salvo, Diego expresó una profunda preocupación por aquellas personas que no pueden refugiarse del frío.

“Aquí lo fuerte y lo triste es que hay mucha gente que no está preparada, que no tiene esa cantidad de ropa, que no tiene esa cantidad de cobijas. Tratando, entre todos de unirnos como comunidad, estábamos algunos que todavía tenían electricidad, era de: ‘Oigan, quien necesite cargar su teléfono, vengan a la casa’“, comentó.

Las tormentas invernales han afectado las ciudades principales de Texas, como Houston y Dallas, sin embargo, las extremas condiciones climáticas cubrieron desde el pasado 17 de febrero el 73% de todo el territorio estadounidense.

De acuerdo con la agencia AP, las tormentas invernales que afectan este miércoles a aproximadamente 100 millones de personas, han dejado a al menos 26 muertos y amplios cortes del suministro eléctrico. Incluso, poco antes del medio día del 18 de febrero, 3.4 millones de residentes en Texas seguían sin electricidad en sus hogares.

En horas recientes, comenzaron a circular videos de las graves afectaciones en las casas de los ciudadanos de Texas. Hay que recordar que las construcciones en el lugar no están preparadas para resistir el frío extremo, por lo que los techos de los inmuebles están colapsando.

Para hoy, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés) ha pronosticado acumulaciones de hielo en algunas partes de Texas, Luisiana, Arkansas, Misisipi, Carolina del Norte y Virginia.

“En las áreas con estas devastadoras acumulaciones de hielo los residentes pueden esperar que las condiciones de viaje sean peligrosas, que haya numerosos apagones y extensos daños en los árboles” indicó el NWS.

Informó Infobae.