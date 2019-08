Se consagra Perla Patricia BÃ¡rcenas campeona parapanamericana en Lima 2019

LIMA 2019

Se consagra Perla Patricia Bárcenas campeona parapanamericana en Lima 2019

En la sesión matutina del para powerlifting, Porfirio Arredondo ganó la plata, en la división de hasta 80 kilogramos

Noroeste / Redacción

LIMA._ La halterista de silla de ruedas, Perla Patricia Bárcenas Ponce se adjudicó la medalla de oro en la división combinada de 79, 86 y +86 kilogramos, durante la sesión matutina del para powerlifting de Lima 2019.

En el último día de la disciplina, Bárcenas Ponce logró el título con un levantamiento de 135 kilogramos, con lo que estableció un nuevo récord continental en los +86 kg.

Además, significó el sexto metal áureo para la mexicana, pues ha logrado el cetro en todas las ediciones de Parapanamericanos: Ciudad de México 1999, Mar del Plata 2003, Río 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y ahora Lima 2019.

“Visualizábamos imponer un récord. Ya estoy clasificada a Tokio y eso me da la tranquilidad de tener el lugar, pero no caigo en confianza. Venimos del Campeonato Mundial, que fue hace seis semanas, y estuvo un poco más fuerte. Desde hace dos semanas traigo una lesión que por las mismas cargas no he podido recuperarme al 100, pero me siento contenta porque me ha permitido levantar pesos altos.

“Me llevo la satisfacción de seguir el récord, y que, a pesar de esta lesión, he podido seguir trabajando y estar en mi mejor condición atlética y vamos a seguir”, destacó Perla Patricia.

Por su parte, Porfirio Arredondo Luna se adjudicó la medalla de plata en la división de hasta 80 kilogramos, con un levantamiento de 184 kilogramos, en su tercer intento. El colombiano Francisco Palomeque se quedó con el oro y el récord continental, con un levantamiento válido de 195 kilogramos.

“El proceso estuvo un poco difícil para este evento porque ya habíamos bajado mucho de peso para estar en una categoría, pero considero que se llegó en las mejores condiciones hasta el momento, no hay excusa, lo que se dio aquí es lo que traíamos, tal vez pudimos haber arriesgado un poco más pero ya no era prudente.

“Lima para mí es el proceso a Tokio, obviamente todavía falta ranking y otras competencias, pero por salud y bienestar pienso que si llego a pasar a Tokio será lo último esta vez”, comentó Porfirio, quien vive su último ciclo paralímpico.

Finalmente, el pesista de silla de ruedas agradeció a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por su apoyo en su proceso a la justa veraniega.