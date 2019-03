Se coronan hermanos, en la Carrera con Causa en CuliacÃ¡n

Se coronan hermanos, en la Carrera con Causa en Culiacán

Juan Daniel Padilla de 21 años y José Carlos Padilla de 19 años, vencieron en los 5k y 3k respectivamente, en la carrera para recaudar fondos para la Ciudad de los Niños

Karen Bravo

24/03/2019 | 09:40 AM

CULIACÁN._ Los hermanos Juan Daniel y José Carlos Padilla, se coronaron en los 5k y 3k respectivamente en la carrera con causa para recaudar fondos para la Ciudad de los Niños.

Juan Daniel Padilla tiene 21 años de edad y es atleta desde hace seis. Comentó que casi cada fin de semana participa en una carrera pues lo utiliza como parte de su entrenamiento, por lo que constantemente está participando en eventos deportivos.

El año pasado también se coronó en el recorrido de cinco kilómetros, pero esa ocasión no fue tan sencillo como en carreras anteriores.

“Nomás que este año sí me la pusieron difícil porque un compañero, colega corredor pues casi me alcanzaba y me tuve que esforzar un poquito más al final y poder ganarle”, comentó.

Su hermano José Carlos Padilla, le siguió los pasos en los 3k. El joven de 19 años de edad es ciclista y se preparó para participar por primera ocasión en la carrera con causa.

“Todos los días estar entrenando, estar echándole ganas para mejorar tiempos poco a poco y la verdad es la primera vez que me toca ganar una carrera y es ahora donde se ven los frutos del entrenamiento”, expresó.

Los boletos se vendieron días antes de la carrera. En total participaron aproximadamente mil corredores detalló Miguel Taniyama, integrante del patronato de la Ciudad de los Niños, quienes organizaron la carrera.

Calculó el activista que los fondos recaudados con la carrera ascienden a 250 mil pesos que serán utilizados para los gastos diarios de la casa hogar.

“Todos estos recursos los utilizamos para el mantenimiento diario de la casa hogar de la Ciudad de los Niños, tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar mantenimiento, tenemos que pagar transporte, combustible”, abundó.

Actualmente la casa hogar de la Ciudad de los Niños atiende a 38 menores, detalló.