COACHELLA 2019

Se coronan Los Tucanes de Tijuana en Coachella 2019

Dado el éxito de la presentación del grupo, la banda repetirá su actuación el 19 de abril en el festival más hippie del mundo

Noroeste / Redacción

15/04/2019 | 12:01 AM

Los Tucanes de Tijuana, quienes se coronaron en su primera presentación en Coachella 2019 como una de las bandas de regional mexicano más importantes de la industria musical de nuestro país.

Con un bailey un gran set, su prsentación fue un día muy importante para la comunidad latina y los mexicanos en general, pues Los Tucanes de Tijuana demostraron que, al igual que la famosa “Chona”, nadie los puede igualar.

“Bienvenidos y bienvenidas, vamos a tocar hierro por un buen rato”, dijo Mario Quintero Lara, vocalista del grupo que cantó en el escenario principal de Coachella, durante el primer día del festival.

A través de sus redes sociales, el grupo mantuvo a sus fanáticos al tanto de cada movimiento que realizaron previo a su presentación de aproximadamente 30 minutos en la cual presentaron sus principales hits como “El tucanazo”, “La chica sexy”, y “Me gusta vivir de noche”.

“Cuantos han hecho #LaChonaChallenge”, preguntó el vocalista principal del grupo antes de cantar por primera vez este hit ante miles de fanáticos en el festival que contará con diferentes géneros musicales este año incluyendo norteño, reggaetón, rap, entre otros.

En el público se vio a personas portando sombreros norteños, y banderas de México, las cuales bailaron a los diferentes ritmos presentados por Los Tucanes de Tijuana.

“Todas las banderas mexicanas arriba. Damas y caballeros recuerden que la tristeza es nocivo para la salud, así que todos a bailar”, dijo Quintero Lara al público.

Repetirán presentación

El baterista del grupo originario de Tijuana relató a través de sus redes sociales, que los instrumentos utilizados durante la presentación de este viernes, fueron personalizados para el festival, y que será diferente al de su siguiente presentación el próximo 19 de abril, en el mismo escenario.

LA EXPECTATIVA

Cuando se dieron a conocer los nombres que conformarían el cartel de Coachella 2019, la banda proveniente de Baja California entre las letras no tan pequeñas del cartel, creó expectativas a más de uno sobre cómo sería la presentación del grupo comandado por Mario Quintero y también, la manera en la que el público estadounidense -o bueno, la mayoría de las personas de por allá- reaccionaría ante las canciones de Los Tucanes de Tijuana.

Finalmente el viernes 12 de abril Los Tucanes de Tijuana pisaron, por primera vez, uno de los escenarios de Coachella, y lo hicieron para hacer bailar a todos los asistentes al ritmo de canciones populares como “La Chona”, “El Tucanazo”, entre otras.

Lo que hay que saber

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley (en inglés Coachella Valley Music and Arts Festival, también conocido simplemente como Coachella Festival) es un gran festival de música que se desarrolla durante tres días en la última semana del mes de abril, y tiene lugar en Indio, California, Estados Unidos.

En él se pueden escuchar distintos géneros musicales como el rock alternativo, pop, hip hop y electrónica entre otros.

Para esta edición del Coachella 2019, entre los artistas invitados figuran, Childish Gambino, Ariana Grande, Tame Impala, el toque latino lo darán J Balvin, Rosalía y Bad Bunny, también están Mon Laferte, Javiera Mena, Sabrina Claudio, Tomasa del Real, Las Robertas, Chon, Ocho Ojos, Cola Boyy, Hurray for the Riff Raff y The Red Pears.