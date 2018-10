Se corta periodo de 63 días sin feminicidios en Sinaloa

Luego de que una mujer fue encontrada asesinada con indicios de violencia en Navolato, desde el 9 de agosto no se habían registrado asesinatos contra mujeres en Sinaloa y en el mes de septiembre no se registró ningún feminicidio

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Con el hallazgo de una mujer asesinada en Navolato ayer, se cortó el periodo más largo sin feminicidios en Sinaloa desde junio del 2016, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado y el Semáforo Delictivo.

En total fueron 63 los días que transcurrieron sin feminicidios en Sinaloa, ya que el último asesinato se suscitó en Culiacán el 9 de agosto, cuando una mujer fue ultimada a golpes en un campo deportivo en la Colonia Villa Verde.

En agosto, de acuerdo a la Fiscalía y al Semáforo Delictivo, se presentaron 4 feminicidios, tres el 1 de agosto, y el de la mujer asesinada el 9 de agosto.

En el mes de septiembre no se presentó ningún caso de feminicidio en Sinaloa, esto no ocurría desde junio del año 2016, cuando no se registró ninguna mujer asesinada. Cabe destacar también, que fue el mes donde se registró el segundo nivel más bajo de homicidios, con un total de 81, siendo febrero donde se suscitaron menos asesinatos con 72.

En lo que transcurría del mes de octubre tampoco se habían reportado mujeres asesinadas, sin embargo, ayer una mujer fue encontrada muerta con huellas de violencia en un canal cañero en la colonia Tenerias en el municipio de Navolato, lo cual hizo que se cortara el periodo sin feminicidios en la entidad.

En el Estado hasta el día de hoy se tienen registrados 35 asesinatos de mujeres, 34 hasta septiembre, lo cual significa un 48 por ciento menos respecto al año pasado, donde se suscitaron 67 feminicidios hasta ese mes.