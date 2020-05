Se cumple un aÃ±o sin Game of Thrones

SERIES

Se cumple un año sin Game of Thrones

La serie basada en los libros de George R. R. Martin, alcanza cifras que la convierten en un éxito mundial que hasta hoy no ha sido superado

Sinembargo.MX

Este martes se cumple un año del final de Game of Thrones, la gran serie de HBO basada en los libros de George R. R. Martin y que tras ocho temporadas dijo adiós a todos sus seguidores dejando un vacío en la televisión, pues después de esa producción no se ha visto otra que se posicione a tal nivel.

La noche del 19 de mayo de 2019, las pantallas del mundo se sintonizaron en la programación de HBO para presenciar la toma de los Siete Reinos de Bran Stark. Una decisión que algunos aplaudieron, pero que a la mayoría cayó como balde de agua fría porque quien realmente merecía tomar el Trono de Hierro debió ser Daenerys Targaryen.

La historia, adaptada por David Benioff y D. B. Weissde, que acompañó a muchos por cinco libros, 67 episodios y ocho años aún tiene mucho por contar, y para recordar a este fenómeno de la televisión se presentan a continuación algunas de las cifras y datos más curiosos que rodearon a la serie:

NIVELES DE AUDENCIA

El final de GOT rompió récord de audiencia al ser vista por más de 19 millones de personas a través de HBO, HBO Go y HBO NOW, superando sus mismas cifras. Según reveló en ese entonces Variety.

The Sopranos, de la misma cadena televisiva, ostentaba ese récord con el estreno de su cuarta temporada después de ser visto por 13.4 millones de espectadores.

En las pasadas entregas, tan solo Estados Unidos, 9.3 millones de espectadores vieron la primera temporada; 11.6 la segunda; la tercera sumó 14.4; la cuarta, 19.1; la quinta ya duplicaba la primera con 20.2; para la seis, 25.7; y la siete 32.8.

Fue muy evidente el vaso de Starbucks sobre la mesa.

ERRORES DE LA OCTAVA TEMPORADA

La octava temporada aún sigue generando molestia entre la audiencia por las decisiones que fueron tomadas, por ello, es la peor calificada en Rotten Tomatoes calificada con el 58 por ciento y el 31 por ciento de la audiencia.

Errores imperdonables como el vaso de Starbucks puesto sobre la mesa, la botella de agua y los fallos en la continuidad no dieron tregua a un final que debido ser mejor para su público más fiel.

LOCACIONES

Irlanda del Norte, República de Irlanda, Marruecos, Malta, España, Croacia, Islandia, Estados Unidos, Canadá y Escocia fueron los países que se volvieron escenario para los reinos de Westeros.

NÚMERO DE MUERTES

Desde las escenas iniciales, antes de conocer a los protagonistas, se vio caer a gente de Winterfell al enfrentarse a los llamados caminantes blancos.

Después de ellos, las muertes no pararon temporada tras temporada obligándo a la audiencia a despedirse de hasta los personajes principales. Sus muertes dejaban la boca abierta.

EXTRAS

Pensar en los números que rodean a Game of Thrones conlleva a imaginarse el gran trabajo de producción de la serie, pues para su realización se contó con la participación de 12 mil 986 extras sólo en Irlanda del Norte y 2 mil más miembros de la tripulación de la misma nación. Más un total de 105 mil 846 días para extras en todas las temporadas y países.

CIFRAS DE MOBILIARIO

GOT tuvo que utilizar 3 mil 748 libras de caucho y 1.5 toneladas de metal para armería, con mil 300 escudos creados.

Sin mencionar que para llevar al espectador a esa época tuvo que hacerse todo un inventario de: 52 mil sacos de papel nieve; 163 toneladas de propano; 3 mil efectos pirotécnicos; 4 mil galones de sangre artificial; 20 mil 907 velas; 25 millas de cuerda; 22 mil 966 pies de tela de algodón encerado para hacer más de 330 tiendas de campaña; y 50 millas de tela para disfraces. Según cifras reveladas por HBO.

VESTUARIO

¿Qué sería de los escenarios sin la caracterización de sus personajes? La producción de la serie necesitó de 12 mil 137 pelucas y postizos. HBO explica que tan sólo la peluca de Daenerys fue un trabajo de más de dos meses de pruebas.

PREMIOS

Game of Thrones se fue con las manos llenas con 59 premios Emmy, convirtiéndose así en la serie con más reconocimiento de esta entrega de la historia superando a Breaking Bad. Un Globo de Oro, de las siete candidaturas por las peleaba; siete victorias de los 18 nominaciones; 17 nominaciones al premio Critics ‘Choice y una victoria; y siete premios de la AFI.

GAME OF THRONES: THE LAST WATCH

HBO consintió también a los fans de la serie con la creación del documental Game of Thrones: The Last Watch, donde pueden ver el detrás de cámaras de la última temporada y así conocer a las decenas de personas de producción que también dieron horas de trabajo para sacar a la serie adelante.

Una de las escenas más morales del documental es sin duda ver a los actores llorar durante la lectura de los episodios finales.

PRECUELA

A sólo unos meses del final , en octubre pasado HBO canceló la precuela de GOT, que iba a liderar Naomi Watts, para anunciar House of the Dragon, basada en el libro Fire and Blood de George RR Martin, historia que se sitúa 300 años antes de los eventos de la lucha por el Trono de Hierro y se adentra en la historia de los Targaryen.

19 millones

De personas vieron el capítulo final de la serie a través de HBO, HBO Go y HBO NOW.

207

Países del mundo siguieron la serie de principio a fin.

150 mil

Personajes murieron en la serie.

12 mil 986

Extras emplearon sólo en Irlanda del Norte y 2 mil más miembros de la tripulación de la misma nación.

59

Premios Emmy obtuvo la serie.