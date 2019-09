Se cumplen 12 aÃ±os del crimen de Ã“scar Rivera... y justicia sigue sin tocar la puerta

OFRENDA Y MISA

Se cumplen 12 años del crimen de Óscar Rivera... y justicia sigue sin tocar la puerta

Asesinado el 5 de septiembre de 2007 en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, el periodista fungía en ese momento como vocero oficial de seguridad

Noroeste / Redacción

CULIACÁN.- Doce años han pasado del crimen del periodista Óscar Rivera Inzunza.

En éste como en la mayoría de los casos, la justicia no ha tocado la puerta de su familia, de sus amigos, del gremio periodístico.

Para no olvidarlo, sus familiares, colegas e integrantes de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio le llevaron una ofrenda floral a su tumba.

Y por la tarde, se honró su memoria, con una misa.

Es un ritual que se repite, año tras año, desde aquel 5 de septiembre de 2007, cuando se le arrebató la vida.

El ex reportero de Noroeste, ex director de la revista Cambio 21 y ex dirigente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, fue ejecutado la tarde del 5 de septiembre de 2007.

Al momento de su muerte, Óscar fungía como vocero de los operativos de seguridad realizados conjuntamente por los gobiernos federal y estatal.

De acuerdo con archivos de Noroeste, el crimen ocurrió a unas cuadras del Palacio de Gobierno, donde despachaba el entonces Gobernador Jesús Aguilar padilla.

El homicidio del comunicador ocurrió en un contexto de recrudecimiento de la violencia en México.

En estos 12 años de ausencia física del ex líder de periodistas, han fallecido su padre y dos hermanos.

Su viuda, Leticia Sánchez, organiza todos los años actos simbólicos, para que perdure en la memoria su recuerdo.

En el panteón, al lado de Ángeles Moreno y Verona Hernández, presidenta y ex presidenta de la “7 de Junio”, respectivamente, a la cual Óscar perteneció, Leticia Sánchez recordó que al caso se le dio “carpetazo”.

De esta investigación se llegó a elaborar un retrato hablado de los presuntos responsables de la ejecución.

Pero todo quedó ahí.

A más de una década, otros periodistas han caído, víctimas de balas asesinas: entre ellos Humberto Millán Salazar y más recientemente Javier Valdez Cárdenas.

Todos, todos los casos, han quedado en la impunidad.