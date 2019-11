Se cumplen 15 años del homicidio del periodista Gregorio Rodríguez

Gregorio fue asesinado cuando cenaba en compañía de sus hijos, en una calle transitada de la ciudad

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Dolor en el alma y rabia por los momentos que no pudo compartir con sus hijos, es el sentimiento de la viuda del foto reportero de El Debate Gregorio Rodríguez Hernández, al cumplirse 15 años del homicidio.

María Teresa González hizo uso de las redes sociales para compartir sus sentimientos por Gregorio.

"Hoy que se cumplen tres lustros, me es inevitable que se abra la herida del alma rota y los sueños truncados" señala en el texto.

Gregorio fue asesinado cuando cenaba en compañía de sus hijos, en una calle transitada de la ciudad.

"Se que vivo por ti, porque vives en mi y en nuestros hijos y aunque me toca brindarle lo mejor de los dos, me da rabia que no los veas, que no los abraces, ni los consueles" señala en otra parte del texto.

Han pasado 15 años, sin que se determine un autor intelectual en el caso, aunque siete personas estuvieron procesados por el caso.

La Procuraduría General del Estado basó su investigación en el testimonio de una persona, que señaló primero a los hermanos Cedano Ornelas, después a un ex Director de Seguridad Pública, a una doctora y a tres nayarita.

Los Cedano Ornelas tuvieron conclusiones no acusatorias pero estuvieron 2 años en prisión, las otras cinco personas fueron sentenciadas en el caso.

Rodríguez Hernández cumplió 15 años de fallecido, mientras sus hijos han crecido junto a su madre, son universitarios, María Teresa, le expresa en el texto como han pasado estos años sin él.

"Segura estoy que estarías tan orgulloso como lo estoy yo, de sus vidas, de sus triunfos, reirías con ellos por sus aciertos y llorarías por sus decepciones" señala.

La esposa de Gregorio concluye con lo importante que fue y como sigue siendo su otra mitad.