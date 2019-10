Se debe mejorar infraestructura y potenciar el equipamiento del Puerto de Mazatlán; Mauricio Enrique Ortíz

Realizan en el puerto la Expo Industrial 2019; integrantes de la comunidad portuaria deben ofrecer todas las ventajas que tiene, dicen

Belizario Reyes

Se necesita mejorar la infraestructura y potenciar el equipamiento del Puerto de Mazatlán y los integrantes de la comunidad portuaria lo deben de ofrecer con todas las ventajas con que cuenta, manifestaron integrantes en el panel “Sinaloa, eslabón logístico”, como parte de la Expo Industrial 2019.

En su intervención el director general de la Terminal Marítima de Mazatlán (TMaz), Mauricio Enrique Ortíz Medina, manifestó que la concentración de las líneas navieras adquirirá una versión importante en lo que es la infraestructura de las terminales.

“Hemos escuchado muchas veces el tema del huevo o la gallina, ¿qué tiene que llegar primero la carga o el dragado al Puerto de Mazatlán?, eso es verdad, pero también el tema que es importante es que hoy en día el tema de las líneas navieras te van a presionar por infraestructura que necesitas”, añadió Ortíz Medina durante en el evento moderado por el director editorial del Grupo Comunicación Medios T21, Didier Ramírez Torres.

Agregó que actualmente el puerto está recibiendo buques 210, 220 metros, pero conforman la ruta con otros puertos que tienen una infraestructura diferente, pero independiente de que hoy en día Mazatlán pueda responder a estos temas de logística o demanda que tiene no se puede dejar de lado que si los otros puertos cambian o las líneas navieras deciden cambiar de un día para otro a buques de 260 metros a 280 metros el Puerto de Mazatlán no está preparado.

“Así que tenemos que salir de la inercia o de la discusión de lo uno o lo otro, la realidad es que el mercado lo va a decidir el naviero y si el naviero no tiene las condiciones va a soltar al puerto y necesitamos gestionar la infraestructura para estar un paso adelante, el problema es que generalmente estamos siempre siendo reactivos, si se va a cambiar al buque vamos a decir no había dragado, no había la grúa, etcétera”, reiteró.

“El mensaje es que cada área tiene que colocar lo que es importante, hacer la solicitud con API (Asociación Portuaria Integral) para potencial el desarrollo de la infraestructura en la terminal, mejorar equipamiento, la empresa de transporte lo mismo trabajar en actualizar la flota por así decirlo, no tener la flota chatarra como pasa en algunos lugares en México”.

También se tiene que trabajar en la cadena logística, ser eficientes, bajo costo, desarrollar ciertos mercados, permitir que las cargas lleguen lo antes posible a los anaqueles porque al final el producto posicionado tiene que tener una venta para tener un ingreso y si no se logra eso el Puerto de Mazatlán va seguir en un letargo y en un retraso.

Como comunidad portuaria se está haciendo eso y se tiene que acelerar que esos procesos ocurran y poner su granito de arena para que en realidad Mazatlán se transforme en puerto de mayor calado, de mayor volumen, de mayor equipamiento y con una cadena logística mucho más integrada, reiteró el director general de TMaz.

Por su parte la directora de Almacenes y Frigoríficos Ameriben Sociedad Anónima de Capital Variable, Gladis Dinora Avaroa Arias, agregó que también se trae un foco rojo que se está ya previendo que es la ampliación del Puerto de Manzanillo, Colima.

“La ampliación del Puerto de Manzanillo, sumado a todo lo que acaba de decir Mauricio es un foco rojo para nosotros porque incluso mercancías que llegan actualmente por el puerto pudieran quedarse en Manzanillo”, continuó en el foro como parte de la Expo Industrial 2019, que se realizó entre el miércoles y ayer en este puerto.

“Nosotros somos un puerto líder de recibir la mercancía a través de barcos pequeños, no es una cuestión de calado, tenemos en la ciaboga un problema rocoso que tenemos que corregir para poder recibir barcos de mayor eslora (largo), hemos tenido encuentros del Gobierno Federal, ha habido acuerdos firmados ya del Gobierno estatal, inclusive el año pasado ya más o menos para estas fechas se firmó el ultimo convenio ante el Secretario de Comunicaciones y Transportes”.

Ya se tenían los costos para hacer un dragado, pero no se pudo y ya se tiene años con esta situación, es parte de lo que se tiene que trabajar integrando a la comunidad portuaria, diseñar un plan a largo plazo que se pueda ofrecer servicios que beneficien a toda la región del Corredor Económico del Norte, reiteró.

En tanto que el director comercial de Baja Ferries, Alberto Montemayor Lozano, también integrante de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar), recalcó que Sinaloa no tiene problemas de inseguridad en lo referente a robos carreteros o ferroviarios y eso es lo primordial que se tiene que cuidar y ofrecer.

“Lo que Canacar ha venido haciendo y tiene que estar haciendo es acercamiento constante con las autoridades, lo que hemos venido haciendo es pedirle a las autoridades que en la cuestión de seguridad que se vive en esta zona no sea fruto de la casualidad”, continuó Montemayor Lozano.

“Si bien es cierto se vio recientemente lo de Culiacán, situaciones de alto impacto, también es cierto que no afecta a la cadena logística a gran escala como en lugares como Lázaro Cárdenas donde no es de alto impacto pero con un bloqueo bloquean el puerto o los robos de México a Veracruz que todos los días están robándose tráileres que afectan a la cadena logística”.

Mientras que el director general de la empresa transportista Tiny Pack, Juan Manuel Millán Fuentevilla, manifestó que Mazatlán es un puerto líder, vienen barcos más pequeños de otro puerto más grande.

“Lo que tenemos que hacer es presionar para que se resuelvan los problemas de infraestructura, la piedra o el manto rocoso que tenemos aquí para barcos de mayor calado conseguir fondos en ese sentido, la atención al mantenimiento a la carretera Mazatlán-Durango, la seguridad”, subrayó Millán Fuentevilla.

“ Pero hay cosas que sí podemos hacer más a corto y mediano plazo y es lo que estamos haciendo al conformar la comunidad portuaria que es la demanda, tratar de convencer a los posibles clientes de que Mazatlán es una buena opción y que por lo menos nos prueben, hay clientes que están en una posición de que sí podemos competir frente a puertos como Manzanillo y hay que acercarnos a ellos”.