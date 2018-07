Se deben eliminar los términos de delitos federales o locales: CESP - Noroeste

Se deben eliminar los términos de delitos federales o locales: CESP

Que presidentes municipales se escuden en que no pueden hacer acciones contra los delitos de tipo federal, no debería ser excusa para no atacarlos o realizar acciones, opinó Llausás Magaña

Antonio Olazábal

27/07/2018 | 3:35 PM

CULIACÁN._ El término de delito federal o local es algo que debe eliminarse, ya que muchos alcaldes se escudan en eso para ser omisos y no realizar acciones ante hechos delictivos, opinó Javier Llausás Magaña, integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. El activista señaló esto luego de que Carlo Mario Órtiz Sánchez, Alcalde de Salvador Alvarado, afirmó que el robo de combustible era algo que es competencia enteramente del Gobierno Federal, y que ellos como municipio no podían realizar acciones al respecto

#delito federal

#ROBO DE COMBUSTIBLE