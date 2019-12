Se deben fortalecer acciones de austeridad y focalizar recursos en temas prioritarios: Sergio Jacobo GutiÃ©rrez

Se deben fortalecer acciones de austeridad y focalizar recursos en temas prioritarios: Sergio Jacobo Gutiérrez

El líder de la fracción priísta en el Congreso del Estado manifestó que gracias a una buena dinámica de comunicación entre el Legislativo y Ejecutivo se dio el diálogo y el entendimiento necesario para que las diferentes fuerzas políticas en el congreso acordaran un presupuesto social por consenso

Noroeste / Redacción

GUAMÚCHIL._ Ante el pronóstico poco alentador de la economía nacional y la caída en las participaciones federales, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, destacó que el presupuesto para el 2020 fortalece las medidas de racionalidad y austeridad, a fin de enfocar la mayor parte del recurso a temas sociales y otros prioritarios para el desarrollo de Sinaloa.

El líder de la fracción priísta en el Congreso del Estado manifestó que gracias a una buena dinámica de comunicación entre el Legislativo y Ejecutivo, previo a la aprobación - donde el Gobernador del Estado Quirino Ordaz Coppel, mostró su voluntad para dar respuesta a las demandas y aclarar el destino de los recursos- se dio el diálogo y el entendimiento necesario para que las diferentes fuerzas políticas en el congreso acordaran un presupuesto social por consenso.

“Se hizo un esfuerzo para atender, en la medida de lo posible, todas las peticiones que llegaron al poder Legislativo. Destaco el enfoque social que tiene el presupuesto; no me refiero a los recursos que fueron reasignados, sino al diseño: más de la mitad del presupuesto se destinaron a atender temas de salud y educación; un recurso importante para atender la seguridad pública, mejoramiento de carreteras, vialidades, inversión productiva, etc. ”, dijo Jacobo Gutiérrez, durante la entrega del galardón Guamuchilense Distinguido 2019 para la ciudadana Carmen Angulo Camacho.

Otorgado por la Confraternidad de Guamuchilenses Radicados en Culiacán. El legislador local señaló que frente a una caída en las participaciones federales para Sinaloa por casi 5 mil millones de pesos y un escenario económico poco alentador, este presupuesto da certidumbre al bienestar, crecimiento y desarrollo de Sinaloa.

“En un escenario de restricciones se construye un presupuesto por consenso y de esta manera se le da certidumbre al desarrollo de Sinaloa. Tanto el tema de jóvenes, mujeres, pescadores, desplazados, están debidamente atendidos”, destacó.

“Por encima de todo en este presupuesto se está revelando la buena política, la que le apuesta al diálogo y al entendimiento, y a la construcción de consensos”.