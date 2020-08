Se declaran vecinos del Cerro del Vigía inconformes con transportistas y turistas

Uno de los vecinos, quien pidió el anonimato, explicó que en distintas ocasiones se han acercado al Gobierno municipal a denunciar que los fines de semana, especialmente, el Cerro del Vigía se convierte en una cantina.

Netzahualcóyotl Ceballos

En el Cerro del Vigía la inconformidad de los vecinos contra turistas y transportistas apareció esta semana en forma de letreros.

En diferentes lugares del fraccionamiento se colocaron lonas donde los vecinos se declaran “hartos” y donde amanazan con consignar a las autoridades a quienes violenten la zona habitacional.

“Estamos hartos de que no usen las medidas sanitarias de cubrebocas y sana distancia, sigan tirando basura en las calles, laderas y acantilados, nos sigan molestando con su música excesiva, sigan orinando en lotes baldíos, no respeten la biodiversidad urbana. No queremos que los vehículos racers transiten en nuestro fraccionamiento”, señalan los letreros.

“En caso de no acatar serán consignados a las autoridades correspondientes”.

Sin embargo, apuntó, por más denuncias, la vigilancia siempre termina “relajándose”.

“Es un cuento de nunca acabar, tenemos años así, ya se ha denunciado mucho, hasta eso que siempre nos atienden muy bien, ya se por teléfono o escritos, pero por eso hay mucha gente inconforme aquí, ¿cómo permiten que los pulomoneros y las aurigas anden con todo el volumen, bajando a la gente para que orine a un lado de nuestras casas?, no se vale, sí se tiene que poner un orden aquí”, manifestó.

Dijo que la inconformidad no es para privatizar el cerro, pues entienden que es vía pública, pero tampoco se cuida como lo que también es, una zona turística.